L'OPEP rabaisse ses perspectives de demande pétrolière 2025 sur fond d'inquiétudes pétrolières

Au sein des pays de l'Organisation pour le développement et la coopération en Europe (OCDE), la demande pétrolière a été révisée à la baisse selon des nouvelles projections qui tablent sur une progression d'environ +40.000 bpj seulement. Par ailleurs, les projections concernant la demande des pays hors-OCDE, également révisée à la baisse, anticipent désormais une expansion de près de 1,25 millions de bpj en 2025, selon ce rapport.

"La demande pétrolière devrait selon les prévisions être soutenue par une forte demande de transports aériens et une solide mobilité routière, y compris pour le diesel et les camions, ainsi que par les secteurs de l'industrie, du bâtiment et de l'agriculture dans les pays hors-OCDE", selon l'OPEP.

L'organisation a également infléchi ses perspectives pour 2026, attribuant là encore cet ajustement à l'impact prévu des nouveaux tarifs douaniers américains. La demande de pétrole mondiale pour l'année prochaine table désormais sur une augmentation d'environ 1,3 millions de bpj en glissement annuel.

Une plus grande incertitude

L'OPEP a souligné que la trajectoire à court terme de l'économie mondiale était désormais exposée à une plus grande incertitude en raison de cette évolution des tarifs douaniers. En conséquence, l'organisation a révisé ses perspectives de croissance économique mondiale à 3% en 2025 et 3,1% en 2026. Les projections de croissance économique aux Etats-Unis ont également été réduites à 2,1% en 2025 et 2,2% en 2026.

En ce qui concerne la zone euro, la région continue d'enregistrer une croissance anémique, et le rapport a légèrement rabaissé ses projections de croissance pour 2025. Toutefois, il observe que des mesures de stimulation budgétaires ou monétaires pourraient contribuer à compenser l'impact négatif des tarifs douaniers.

En ce qui concerne la Chine, le rapport reconnaît que ce pays pourrait être plus fortement impacté par les querelles commerciales. Toutefois, a-t-il indiqué, l'économie chinoise dispose des outils nécessaires pour atténuer cet impact, tels que des mesures de stimulation nationales et une poursuite de la diversification de ses marchés d'exportation.

Xinhua/VNA/CVN