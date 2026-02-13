Le procès en diffamation de Trump contre la BBC pour 10 milliards de dollars fixé à février 2027

Un juge fédéral américain a fixé le 12 févier à février 2027 la date du procès en diffamation de Donald Trump contre la BBC, à laquelle le président américain réclame 10 milliards de dollars pour avoir selon lui réalisé un montage vidéo trompeur de ses propos.

La chaîne britannique avait diffusé, juste avant la présidentielle américaine de 2024, des extraits distincts d'un discours de Donald Trump du 6 janvier 2021 montés de telle façon qu'il semblait appeler explicitement ses partisans à prendre d'assaut le Capitole à Washington.

Donald Trump a porté plainte en décembre devant un tribunal fédéral de Floride (Sud-Est), accusant le groupe audiovisuel public britannique de diffamation et de violation d'une loi sur les pratiques commerciales. Il réclame des dommages et intérêts de 5 milliards de dollars pour chacun des deux chefs d'accusation.

Les avocats de la BBC avaient tenté en vain d'obtenir l'annulation de la plainte, faisant valoir que Donald Trump n'avait pas subi de "préjudice juridiquement reconnaissable", le magazine d'information "Panorama", dans lequel apparaissait ce montage, était diffusé hors des États-Unis.

Le président de la BBC, Samir Shah, avait envoyé une lettre d'excuses à Donald Trump et la BBC a indiqué "regretter sincèrement la façon dont les images ont été montées" mais contesté "fermement qu'il y ait une base légale pour une plainte en diffamation".

L'affaire a poussé à la démission son directeur général Tim Davie et la patronne de BBC News, Deborah Turness.

Le président américain a, par le passé, lancé ou menacé de lancer des plaintes contre plusieurs groupes de médias aux États-Unis, dont certains ont versé d'importantes sommes pour mettre fin aux poursuites.

