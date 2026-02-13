Incendies de Los Angeles : la Californie ouvre une enquête sur le manque d'alerte

Plus d'un an après les incendies meurtriers de Los Angeles, la Californie a ouvert une enquête pour faire la lumière sur le manque d'alerte et les retards des secours dans les quartiers afro-américains ravagés par les flammes, a annoncé le 12 février le procureur général de l'État.

Cette investigation concerne la ville d'Altadena, banlieue métissée où le Eaton Fire a fait 19 morts en janvier 2025.

La colère y reste vive dans la partie ouest de la cité, repaire historique de la population noire, car les ordres d'évacuation y ont été émis avec plusieurs heures de retard par rapport à la partie est, à majorité blanche.

"Mon bureau va enquêter pour déterminer s'il y a eu des discriminations fondées sur la race, l'âge ou le handicap dans l'intervention des secours dans l'Ouest d'Altadena, où au moins 19 personnes ont perdu la vie", a annoncé le procureur Rob Bonta, dans un communiqué.

"Plus précisément, nous vérifierons si les systèmes et structures en place ont contribué à retarder l'avis d'évacuation du comté et à d'éventuelles disparités dans l'intervention des secours dans l'Ouest d'Altadena", a ajouté le magistrat démocrate.

"Nous savons que les avertissements d'évacuation pour le quartier historiquement noir de l'ouest d'Altadena sont arrivés plusieurs heures après l'envoi des mêmes avertissements au reste d'Altadena", a-t-il souligné, en estimant que les habitants de la zone "méritent des réponses à leurs questions".

Les incendies de Los Angeles ont fait 31 morts au total et détruit des milliers d'habitations et commerces.

Outre la ville d'Altadena, ils ont également ravagé le quartier huppé de Pacific Palisades, où résident de nombreuses célébrités, et une partie de la ville côtière de Malibu.

Plus d'un an après cette catastrophe, le ressentiment envers les autorités y reste puissant, car les secours ont été handicapés par de multiples dysfonctionnements.

Un peu partout, certains habitants se sont plaints de retards dans l'intervention des secours. Et dans le quartier de Pacific Palisades, de nombreuses bouches d'incendies ont rapidement été asséchées, car le réservoir qui les alimentait était largement vide, à cause de travaux.

La maire de Los Angeles, Karen Bass, a également été vivement critiquée pour avoir approuvé des coupes dans le budget des pompiers de Los Angeles, quelques mois avant ces incendies.

