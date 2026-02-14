France

Fraude massive à la billetterie du musée du Louvre : après le "casse du siècle", plus de 10 millions d'euros détournés

Le musée du Louvre, établissement culturel le plus visité au monde, fait face à un nouveau scandale majeur. Après le spectaculaire cambriolage d'octobre dernier qui avait fait la Une de tous les médias internationaux, c'est une fraude colossale à la billetterie qui vient d'être révélée, causant un préjudice estimé à plus de 10 millions d'euros.

>> Après le casse du siècle, fraude géante à la billetterie du Louvre

>> Escroquerie à la billetterie du Louvre : neuf personnes mises en examen, une incarcérée

Photo : AFP/VNA/CVN

Le "casse du siècle", comme l'avaient baptisé les médias, remonte au 19 octobre 2025. Des malfaiteurs avaient été filmés en train de dérober des joyaux de la couronne en quelques minutes seulement, utilisant un simple monte-charge pour s'emparer d'un butin évalué à 88 millions d'euros. Les images de ce vol audacieux avaient fait le tour de la planète.

Mais la fraude à la billetterie qui vient d'être dévoilée s'avère tout aussi préoccupante. Moins spectaculaire visuellement, elle n'en demeure pas moins impressionnante par les sommes en jeu: plus de dix ans d'escroquerie systématique, selon les premiers éléments de l'enquête.

Un réseau organisé démantelé

Une porte-parole du Louvre a confirmé la gravité de la situation. "Au regard des éléments dont le musée a connaissance, l'existence d'un réseau organisant une fraude d'ampleur est soupçonnée". L'enquête, lancée fin 2024 suite à un signalement interne du musée, a franchi une étape décisive mardi dernier 10 février.

Neuf personnes ont été interpellées, selon le parquet de Paris. Les suspects sont accusés d'escroquerie à la billetterie au préjudice du Louvre et également du château de Versailles. Toutefois, les autorités judiciaires soulignent que c'est le Louvre qui a subi le plus lourd préjudice, chiffré "à plus de 10 millions d'euros".

Parmi les personnes arrêtées figurent deux agents du Louvre, plusieurs guides touristiques, ainsi qu'un individu "soupçonné d'avoir organisé le réseau". Les enquêteurs ont saisi plus de 957.000 euros en espèces et 486.000 euros sur divers comptes bancaires.

Les mis en cause sont suspectés d'avoir investi les fruits de leur escroquerie "dans de l'immobilier, tant en France qu'à Dubaï", précise le parquet de Paris. Ces révélations, divulguées par le journal Le Parisien, proviennent d'une commission rogatoire et d'une information judiciaire menée par deux juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.

Un système de fraude sophistiqué

L'affaire a débuté en décembre 2024 par une plainte du Louvre auprès de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, concernant un couple de guides chinois opérant dans le musée. Ces derniers faisaient entrer des groupes de touristes chinois "en fraudant la billetterie, les guides réutilisant plusieurs fois les mêmes tickets pour des personnes différentes".

Par la suite, d'autres guides ont été soupçonnés "des mêmes pratiques", indique le ministère public. Un dispositif de "surveillances" et d'"écoutes" a permis de confirmer les suspicions du musée, notamment sur la réutilisation répétée des tickets d'entrée.

Les investigations ont également conduit à "soupçonner des complices au sein du Louvre", à qui "les guides pouvaient remettre du numéraire en échange de ne pas procéder aux contrôles", développe le parquet de Paris. Une information judiciaire a été ouverte le 2 juin 2025 pour "escroquerie en bande organisée", "blanchiment en bande organisée", "corruption publique active et passive", "aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée" et "usage de faux administratif".

Le Louvre renforce sa vigilance

Ce réseau criminel était capable de faire entrer jusqu'à 20 groupes par jour, et ce depuis environ une dizaine d'années. Le parquet de Paris a annoncé qu'il communiquerait à nouveau vendredi 13 février "sur l'issue apportée par les juges d'instruction aux gardes à vue". Selon la porte-parole du Louvre, le musée fait face "à une recrudescence et une diversification des fraudes à la billetterie". En réaction, l'établissement a mis en place un plan de lutte "structuré", en collaboration avec ses équipes et les forces de police.

Cette affaire de fraude massive s'ajoute à une longue liste d'épreuves récentes pour le Louvre. Outre le cambriolage spectaculaire d'octobre dont le butin n'a toujours pas été retrouvé, le musée a dû fermer une de ses galeries en novembre en raison d'avaries. Depuis mi-décembre, il fait également face à un mouvement social de ses personnels qui dénoncent leurs conditions de travail.

AFP/VNA/CVN