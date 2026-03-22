Espagne : les prévisions de croissance revues à la baisse par le FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l’Espagne pour 2026 et 2027, dans un contexte marqué par des incertitudes économiques mondiales et un ralentissement attendu de la demande intérieure.

>> Espagne : la croissance du PIB a atteint 0,7% au deuxième trimestre

>> Espagne : la croissance du PIB a ralenti à 0,6% au troisième trimestre

>> L'UE veut renforcer les connexions électriques entre l'Espagne et la France

>> L'Espagne a accueilli près de 100 millions de touristes étrangers en 2025, un record

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon ses dernières estimations, l’institution prévoit une croissance du produit intérieur brut (PIB) espagnol de 2,1% en 2026, contre 2,3% anticipés en janvier. Pour 2027, la progression est désormais attendue à 1,8%, contre 1,9% précédemment.

Le FMI attribue cette révision à l’essoufflement de la reprise post-pandémie, à la persistance de l’inflation ainsi qu’au durcissement des conditions financières, qui pèsent sur l’investissement et la consommation.

L’institution souligne également que le ralentissement économique des principaux partenaires commerciaux de l’Espagne, notamment au sein de la zone euro, devrait limiter la contribution des exportations à la croissance.

Par ailleurs, le secteur touristique, qui a fortement soutenu l’activité ces dernières années, pourrait connaître une phase de normalisation après un rebond exceptionnel.

Le FMI met aussi en garde contre certains risques internes, notamment le niveau élevé de la dette publique et les tensions persistantes sur le marché du travail. Malgré un recul du chômage, celui-ci demeure supérieur à la moyenne européenne, ce qui pourrait freiner la dynamique de croissance à moyen terme.

APS/VNA/CVN