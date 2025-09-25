En Alaska, les ours rempilent pour leur concours de poids lourds

Pour les Américains épuisés par le flot incessant d'actualités de 2025, la saison du divertissement est arrivée : la "Fat Bear Week", où des centaines de milliers d'internautes élisent l'ours brun le plus gros d'Alaska, a débuté cette semaine.

Lancée comme une blague en 2014 par le parc national de Katmai, qui souhaite sensibiliser le public à la protection des animaux, la compétition est désormais un rendez-vous annuel suivi dans le monde entier.

Via une webcam plantée le long d'une rivière du parc, les internautes observent les ours se gaver de saumons - jusqu'à 45 kilos par jour - afin de se faire le plus gras possible pour hiberner.

Sur la base de ces observations et de photos prises plus tôt dans la saison, ils élisent ensuite le glouton qui semble avoir pris le plus de poids, dans un tournoi où les ours s'affrontent en duel.

L'an dernier, le concours a enregistré environ 1,2 million de votes venus d'une centaine de pays - contre quelques milliers en 2014.

"Comme la masse corporelle d'un ours en fin d'été, l'anticipation pour le tournoi continue de croître", s'est réjoui le parc de Katmai dans un communiqué.

Lors de la précédente édition, la femelle "128 Grazer" était devenue la première maman ours à remporter le titre. Sera-t-elle capable de rempiler ? Le tournoi est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les ours bruns et leur incroyable métabolisme.

Car l'"ursus arctos" ne conserve pas en permanence sa carrure de catcheur. Au printemps, il est famélique et sa silhouette semble plutôt taillée pour la Fashion week. Mais pendant l'été et l'automne, les ours du parc gagnent jusqu'à 50% de leur poids.

Une prise de masse cruciale avant leur hibernation. Pendant cinq mois, les ours se terrent et ne se réveillent jamais, pas même pour boire ou rejeter quoi que ce soit. Grâce au gras accumulé, ils se nourrissent des protéines recyclées de leur propre urée, et conservent leur masse musculaire.

