Thaïlande : une route s'effondre à Bangkok, des habitants forcés d'évacuer

Une partie d'une route très fréquentée de Bangkok s'est effondrée tôt le 24 septembre, laissant un immense gouffre et obligeant les personnes à proximité à évacuer, sans faire de victimes à ce stade.

Le trou d'une profondeur de 50 mètres, qui s'est formé dans la rue Samsen, près d'une station de police et de l'hôpital Vajira, a provoqué une rupture de canalisation et a entraîné des lignes électriques dans la boue et les débris, ont pu observer des journalistes de l'AFP.

Des dizaines de policiers et de responsables municipaux ont bouclé le site, dans un quartier résidentiel du Nord de la capitale thaïlandaise.

Suriyachai Rawiwan, directeur du département de prévention des catastrophes de Bangkok, a déclaré sur place que l'effondrement était probablement lié aux récentes pluies abondantes et à une canalisation qui fuit.

"Il y avait une fuite dans la canalisation - l'eau du tuyau a érodé (la terre) sous la route, ce qui a provoqué l'accident," a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'y avait aucune victime à l'heure actuelle.

"L'eau a emporté de la terre qui est tombée sur une station de métro en construction, provoquant cet effondrement", a ajouté la même source qui précise que la station de police a été évacuée.

Le tunnel fait partie d'un service souterrain en cours de construction par la Mass Rapid Transit Authority, soit l'entreprise publique qui s'occupe du métro, qui a précisé qu'elle enquêterait sur la cause de l'effondrement.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et vérifiée par l'AFP montre plusieurs personnes fuyant un site de construction de la rue Samsen au moment où la route s'est craquelée et effondrée.

L'hôpital Vajira, un établissement d'enseignement pour l'une des meilleures universités médicales de Thaïlande, a annoncé dans une publication sur Facebook qu'il suspendait les services ambulatoires, et qu'ils reprendraient "dès que possible".

Noppadech Pitpeng, un employé de 27 ans qui vit près de l'hôpital, a confié s'être réveillé apeuré par un grondement le 24 septembre au matin.

"Le bruit ressemblait à celui d'un poteau électrique qui s'effondre et tout mon appartement a tremblé", a-t-il raconté.

