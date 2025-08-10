La canicule s'étale sur presque toute la moitié Sud de la France

La vague de chaleur en cours depuis vendredi 8 août, la deuxième de l'été à toucher la France, s'étend dimanche 10 août à presque toute la moitié Sud du pays, avec 42 départements placés en vigilance orange canicule par Météo-France.

"Dimanche 10 août, dans la continuité des jours précédents, la chaleur va encore monter d'un cran dans le Sud", a prévenu samedi 9 août le service national de prévisions.

Le thermomètre devrait ainsi grimper "fréquemment" jusqu'à 40°C, voire les "dépasser" dans l'Hérault, le Var et le Sud des départements de l'Ardèche et de la Drôme, a-t-il prévenu.

Au plus chaud de la journée, 42°C sont également attendus à Nîmes et 40°C à Perpignan, avec des pointes à 38°C à Bordeaux et Toulouse dans l'après-midi.

Des Pyrénées-Atlantiques au Jura, et de la Charente-Maritime aux Alpes-Maritimes, 42 départements de la moitié sud du pays ont été classés en vigilance orange canicule.

Cet épisode, qui nécessite "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées", a souligné Météo-France, pourrait encore s'intensifier en début de semaine.

Samedi 9 août, 42,2°C ont été relevés à Tiranges, en Haute-Loire, et 39°C à Lyon, dans une région où le mercure devrait "légèrement" baisser dimanche 10 août d'après le dernier bulletin de prévision.

Après une première vague de chaleur cette année du 19 juin au 4 juillet, c'est la 51e enregistrée en France depuis 1947.

Lundi 11 août, plus de la moitié de l'Hexagone, avec 46 départements centraux et de la partie Sud, seront placés en vigilance orange, selon un bulletin actualisé de Météo-France. Les Deux-Sèvres, la Vienne, la Creuse et la Haute-Corse passeront à ce niveau d'alerte dès dimanche midi 10 août.

Seule la Corse-du-Sud est annoncée en jaune dans la moitié Sud de l'Hexagone. "Le pic est attendu entre lundi 4 août et mardi 5 août" pour cette canicule, qui "devrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine", a écrit Météo-France.

Selon le prévisionniste, qui observe "une accélération de la survenue des vagues de chaleur" liée au changement climatique, le pays n'a connu que deux étés sans ce type d'épisode au cours des 16 dernières années.

L'institut a parallèlement classé le Vaucluse en risque "très élevé" pour les incendies dimanche 10 août. Dix départements du pourtour méditerranéen et de son arrière-pays, et cinq autres du Centre-Ouest, seront en danger "élevé".

Dans l'Aude, le feu gigantesque qui a parcouru au cours de la semaine 16.000 hectares, dont 13.000 ont brûlé selon la sécurité civile, ne devrait pas être "maîtrisé" avant dimanche soir 10 août, en raison de conditions météo "se rapprochant de celles du jour de départ de l'incendie", ont prévenu les pompiers, avec un vent sec et chaud soufflant à 50 km/h sur fond de canicule.

De son côté, la SNCF a supprimé plusieurs allers-retours sur les lignes Intercités Bordeaux-Marseille, Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont, craignant des "pannes potentielles de climatisation" sur ses wagons les plus anciens en raison de la hausse des températures.

