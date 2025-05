Équateur : huit enfants meurent de leptospirose dans une communauté indigène

Photo : CTV/CVN

La leptospirose est une maladie transmise de l'animal -principalement les rats- à l'être humain via les urines ou les excréments, par contact direct ou via les eaux ou les sols infectés. Elle provoque des migraines, de la fièvre, des vomissements et des diarrhées, et peut dans les cas les plus graves causer des problèmes respiratoires et endommager les reins et le foie.

Selon le MSP, la maladie a été détectée dans la municipalité rurale de Taisha, dans la province de Morona Santiago, où vivent des indigènes Achuar. "On recense jusqu'à présent huit enfants décédés pour cette cause et 46 patients qui présentent des symptômes", a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que neuf communautés sont affectées.

AFP/VNA/CVN