Maldives : relever les prévisions d'arrivées de touristes pour 2025 à un niveau record

L'Autorité monétaire des Maldives (AMM) a révisé à la hausse ses prévisions d'arrivées de touristes pour 2025, tablant désormais sur un niveau record de 2,3 millions de visiteurs, a rapporté dimanche 10 août PSM News, le média public des Maldives.

En mai, l'AMM anticipait 2,2 millions d'arrivées. Cette révision s'appuie sur la performance robuste du premier semestre de l'année, marqué par une hausse de 9,1% des arrivées de touristes internationaux en glissement annuel. Fin juin, le pays a accueilli 1.108.130 voyageurs.

Par ailleurs, l'AMM prévoit un nouveau record en 2026 avec 2,4 millions de touristes attendus.

Les données montrent également une progression de la durée des séjours avec un nombre total de nuitées qui atteint 6.892.533 au premier semestre, en augmentation de 1,2% par rapport à la même période de l'année dernière.

L'AMM attribue ces projections révisées à des conditions de marché favorables et aux récentes améliorations d'infrastructures, notamment la mise en service du nouveau terminal de passagers à l'aéroport international Velana, aérodrome de Malé, la capitale maldive.

