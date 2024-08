La Malaisie perd 700 millions d'USD à cause d'escroqueries en ligne

La Malaisie a perdu un total de 3,18 milliards RM (700 millions USD) à cause d'escroqueries en ligne qui ont touché plus de 95.800 victimes entre 2021 et avril 2024, a déclaré le ministre malaisien du Numérique, Gobind Singh Deo.

Photo : CTV/CVN

Il a noté que le chiffre peut être plus élevé car de nombreuses victimes peuvent ne pas avoir signalé leur cas aux autorités pour diverses raisons.

S'exprimant lors de la signature de plusieurs protocoles d'accord (MoU) entre Axiata Group Berhad, CyberSecurity Malaysia (CSM) et Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) le 13 août, Gobind Singh Deo a déclaré que les cas liés au phishing, à la fraude et aux escroqueries ont considérablement augmenté, car les criminels profitent du passage au travail à distance, un problème post-pandémique rencontré par la plupart des pays.

Les statistiques de CSM ont également montré que les cas de cybersécurité avaient augmenté au cours des sept premiers mois de cette année par rapport à la même période de l'année dernière.

De janvier à juillet, CSM a enregistré un total de 3.607 cas de cyberattaques contre 3.327 au cours de la même période l'année dernière.

Le plus élevé a été la fraude, qui a enregistré 2.337 cas, suivie par les codes malveillants (362), les violations de données (312), les tentatives d'intrusion (240), les intrusions (230), les vulnérabilités (69), le spam (46) et le déni de service (11).

Face au risque et à la menace croissante des cyberattaques, Gobind Singh Deo a déclaré que le gouvernement s'engageait à travailler avec toutes les parties concernées pour créer un écosystème cybernétique plus sûr et plus résilient en renforçant la sécurité nationale.

La loi de 2010 sur la protection des données personnelles (PDPA), récemment modifiée, entrera en vigueur à la fin de ce mois pour stimuler la compétitivité numérique de la Malaisie tout en garantissant une gestion sécurisée des données personnelles dans les transactions commerciales.

Le ministère prévoit également de créer une commission des données à la fin de cette année pour améliorer la sécurité des données du pays, a ajouté Gobind Singh Deo.

VNA/CVN