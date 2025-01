États-Unis : ouverture du CES 2025 à Las Vegas

>> À Las Vegas, la tech à l'affût des précieuses minutes libres des consommateurs

>> Aux Grammys, le jeu vidéo gagne enfin ses lettres de noblesse

>> Oubliez les téléviseurs, Samsung et LG sortent les écrans transparents

Photo : Yonhap/VNA/CVN

L'événement annuel, qui se déroule de mardi 7 janvier à vendredi 10 janvier, attire plus de 4.500 exposants de plus de 160 pays et régions, dont environ 1.400 startups, selon la Consumer Technology Association (CTA), qui organise l'événement.

Les participants peuvent interagir directement avec les nouvelles technologies, ce qui leur permet de mieux comprendre leurs caractéristiques et leurs applications potentielles.

Au cours du salon, plus de 1.100 experts de l'industrie prendront la parole lors de plus de 300 conférences, offrant des informations précieuses sur les tendances du marché, le comportement des consommateurs et les technologies émergentes, qui peuvent aider à guider les décisions stratégiques et la planification future.

Selon la CTA, les principales tendances du salon de cette année incluent l'intelligence artificielle, la santé numérique, la transition énergétique, la mobilité, les technologies quantiques et la durabilité.

Xinhua/VNA/CVN