La Russie et l'Iran ont signé un accord sur un partenariat stratégique global

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Massoud Pezeshkian ont signé vendredi 17 janvier un nouvel accord de partenariat stratégique global à la suite de pourparlers bilatéraux à Moscou.

>> Iran et Russie discutent de la construction d'une voie de transport internationale

Photo : Xinhua/Tass/VNA/CVN

Selon le document publié sur le site Internet du Kremlin, les deux pays ont accepté de renforcer leur coopération en matière de commerce, d'investissement, de défense, de sécurité, d'espace, d'énergie et de lutte contre le terrorisme, entre autres domaines.

L'accord dispose également que les deux pays rejetteront les sanctions tierces édictées contre l'un ou l'autre et empêcheront l'utilisation de mesures coercitives unilatérales.

Selon le Kremlin, qui a cité les propos de M. Poutine lors d'une conférence de presse après des discussions avec le chef de l'État iranien, "ce document vraiment novateur vise à établir des conditions pour le développement stable et durable de la Russie et de l'Iran, ainsi que de toute notre région eurasienne commune".

Le président russe a également noté que le nouveau traité décrit des objectifs ambitieux et crée un cadre pour approfondir la coopération à long terme dans des domaines comme la politique, la sécurité, le commerce, l'investissement et les affaires humanitaires.

Il a encore souligné que la Russie et l'Iran ont su maintenir des relations étendues et mutuellement bénéfiques, affirmant que les accords renforceront les relations russo-iraniennes dans tous les domaines.

De son côté, M. Pezeshkian a déclaré que le nouvel accord marquera le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre la Russie et l'Iran et stimulera les liens économiques et commerciaux bilatéraux.

"Cette réunion ... et les accords conclus entre nos pays constituent un nouvel élan pour construire un monde multipolaire. Et, bien sûr, cela concerne principalement le développement de l'Iran et de la Russie", a-t-il indiqué.

Au cours de leurs discussions, les deux dirigeants ont également discuté de diverses questions de politique étrangère et les positions russes et iraniennes se sont largement alignées.

Xinhua/VNA/CVN