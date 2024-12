Entretien téléphonique entre le président sud-coréen par intérim et Joe Biden

>> République de Corée : les principaux membres du personnel de la présidence démissionnent

Le gouvernement sud-coréen "mènera ses politiques diplomatiques et de sécurité sans interruption et veillera à ce que l'alliance entre la République de Corée et les États-Unis continue d'être maintenue et développée sans faiblir", a déclaré M. Han lors de la conversation téléphonique, cité par Yonhap.

Il a expliqué au président américain que toutes les affaires de la République de Corée seraient gérées dans le strict respect de la Constitution et des lois.

M. Biden a promis que Washington continuerait à travailler avec Séoul pour le développement et le renforcement de l'alliance américano-sud-coréenne et de la coopération États-Unis - Japon - République de Corée, selon Yonhap.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken aurait déclaré samedi dans la ville jordanienne d'Aqaba que le gouvernement américain était prêt à travailler avec le gouvernement de M. Han.

Han Duck-soo a pris ses fonctions de président par intérim après que le président Yoon Suk-yeol a été suspendu de ses fonctions à la suite de sa destitution samedi.

Le président par intérim a annoncé dans un discours national samedi 14 décembre soir qu'il ferait de son mieux pour stabiliser les affaires de l'État conformément à la Constitution et dans le respect des lois.

Xinhua/VNA/CVN