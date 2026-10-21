Vietnam - États-Unis : coopération renforcée pour l'identification des soldats disparus

Le vice-ministre de la Défense et chef adjoint permanent du Comité national de pilotage pour la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des soldats tombés au combat, le général de corps d’armée Nguyên Van Gâu, a reçu, le 21 octobre à Hanoï, l'ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks.

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Photo : QDND/CVN

Saluant la présence de la diplomate américaine et de sa délégation à l’occasion du colloque scientifique international sur les expériences et les avancées scientifiques, technologiques dans l'identification des dépouilles par analyse ADN, organisé par le ministère de la Défense, le général Nguyên Van Gau s'est félicité de la coordination fructueuse de la partie américaine, la Commission internationale pour les personnes disparues (ICMP) et le réseau d'experts internationaux.

Le responsable militaire a invité Washington à favoriser la mise en relation avec des organismes et experts réputés, en particulier l'ICMP et l'Université de Géorgie, afin d'appuyer les scientifiques vietnamiens face aux défis techniques actuels, à savoir l'analyse d'échantillons osseux fortement dégradés à faible teneur génétique, la fiabilisation des résultats d'analyse et l'interconnexion des données, de la prospection sur le terrain jusqu'au croisement des profils ADN.

Pour les étapes à venir, il a proposé d’articuler les échanges scientifiques avec des programmes de formation, le transfert de technologies et une assistance technique directe au sein des établissements spécialisés vietnamiens.

Campagne de "500 jours et nuits"

Soulignant que la recherche, le rassemblement et l'identification des restes des soldats constituent un volet capital du règlement des séquelles de guerre, ainsi qu'un devoir politique et moral envers ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour la Patrie, le général Nguyên Van Gau a salué l'appui continu des États-Unis accordé au Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre, notamment la décontamination de la dioxine aux aéroports de Da Nang et de Bien Hoa, de même que les opérations d'arpentage et de neutralisation des bombes et mines non explosées.

Alors que le Vietnam mène la Campagne de "500 jours et nuits" pour accélérer ces missions d'identification, le vice-ministre a souhaité voir le soutien américain se matérialiser par des actions pragmatiques adaptées aux demandes et priorités nationales, consolidant durablement les compétences des agences spécialisées vietnamiennes.

Il a réitéré l’engagement de Hanoï à poursuivre une coopération étroite pour faciliter les recherches des militaires américains portés disparus (MIA), tout en sollicitant des États-Unis le partage continu d'informations, d'archives, de renseignements et de souvenirs de guerre liés aux soldats vietnamiens disparus au combat.

Réaffirmant que le traitement des traumatismes et des séquelles de la guerre constitue une priorité partagée, l’ambassadrice Jennifer Wicks a assuré qu'elle s'emploierait activement à renforcer les synergies entre les institutions et partenaires américains et le ministère vietnamien de la Défense. La diplomate a réitéré son engagement à intensifier la collaboration bilatérale dans le cadre de l’Initiative pour la recherche des disparus vietnamiens, en stricte conformité avec les priorités exprimées par le Vietnam.

VNA/CVN