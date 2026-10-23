Littoral et Hauts plateaux : vers une croissance accélérée

Le Littoral sud-central et les Hauts plateaux du Centre (Tây Nguyên) occupent une position de passerelle stratégique entre les différentes régions du pays et à l’échelle internationale, jouant un rôle moteur dans le développement de l'économie maritime, de l'agriculture commerciale ainsi que dans la garantie de la sécurité et de la défense nationale.

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La Résolution N°27-NQ/TW du 28 août 2026 du Bureau politique, portant sur le développement des régions et l'organisation de l'espace de développement national dans la nouvelle période, définit des objectifs clairs pour 2030. Cette zone est appelée à devenir une région à croissance rapide et durable, fondée sur une économie verte et circulaire, exploitant efficacement les liens entre l'espace maritime, les plateaux, les zones frontalières et les postes-frontières. La stratégie prévoit le développement d'espaces dédiés aux sciences, aux technologies, à l'innovation et à la transformation numérique, tout en renforçant les centres d'économie maritime et d'énergie, notamment renouvelable, pour devenir une destination attractive pour le tourisme balnéaire, écologique et culturel.

Un espace de développement aux atouts majeurs

Après la réorganisation des unités administratives, la région du Littoral sud-central et des Hauts plateaux du Centre comprend désormais six villes et provinces : Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoà et Lâm Dông. Il s'agit d'un espace de développement spécifique où convergent les zones maritimes, les plateaux, les zones frontalières et les postes-frontières.

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Le secteur côtier possède des atouts majeurs dans l'économie maritime, les ports, les services portuaires, l'industrie, le commerce et le tourisme maritime. De son côté, la région des Hauts plateaux du Centre dispose d'avantages comparatifs en termes de terres, de climat, de ressources forestières et minérales, de zones de matières premières agro-sylvicoles, d'énergies renouvelables et de valeurs culturelles uniques des communautés ethniques.

La complémentarité de ces territoires favorise la création d'une véritable chaîne de valeur, intégrant la production, la transformation, le transport, le commerce, les services et le tourisme. Elle permet également d’étendre la connectivité avec le Sud du Laos et le Nord-Est du Cambodge via les corridors économiques Est-Ouest.

Au fil des ans, ces avantages spécifiques ont été progressivement exploités, stimulant la croissance et la restructuration économique vers la modernité. En 2025, le PIRG (Produit intérieur brut régional) de l'ensemble de la zone a progressé de 7,74%, contribuant à hauteur de 9,56% à la croissance nationale. Les moteurs de croissance se sont diversifiés avec l'industrie de transformation, les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie et les services touristiques.

Au premier semestre 2026, les localités ont maintenu une dynamique de croissance soutenue : Dà Nang a enregistré une hausse de 9,52%, Khanh Hoà 9,03%, Quang Ngai 8,55%, Gia Lai 8,21%, Lâm Dông 7,90% et Dak Lak 7,84%. Dà Nang continue de s'affirmer comme un pôle de croissance majeur grâce aux secteurs des services, du commerce, du tourisme, des transports et de la construction industrielle. Quang Ngai se distingue par son secteur industriel et de construction, tandis que Khanh Hoà valorise l'industrie, les services et le tourisme. Gia Lai poursuit l'exploitation de ses atouts industriels, agricoles et d'exportation, alors que Dak Lak et Lâm Dông misent sur l'agriculture, les services et le tourisme.

Ces résultats démontrent l'émergence de moteurs de croissance solides, bien qu'une connectivité plus étroite soit encore nécessaire pour transformer ces avantages individuels en une force économique collective.

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Réorganisation spatiale

Le plan d'aménagement de la région, ajusté en avril 2026, prévoit le développement des corridors économiques Nord-Sud et Est-Ouest, renforçant la connexion des Hauts plateaux du Centre avec le Littoral sud-central, le Sud-Est et les régions occidentales.

La Résolution N°27-NQ/TW concrétise cette orientation en visant une exploitation plus efficace de l'interaction mer-plateaux-frontières. L'objectif est d'atteindre, d'ici 2030, un taux de croissance annuel moyen du PIBR de 10% et un PIBR par habitant de 8.000 dollars. La structure économique devrait alors se répartir de la façon suivante : 33 à 34% pour l'industrie et la construction, 43 à 44% pour les services. L'industrie manufacturière devrait représenter 14% du PIBR, l'économie numérique 30%, tandis que la productivité du travail augmenterait de 8,5% par an avec un taux d'urbanisation de 50%.

Pour atteindre ces objectifs, la Résolution préconise le développement vigoureux de la construction mécanique, de la transformation des produits agro-sylvo-aquatiques et des énergies renouvelables. Elle met l'accent sur le développement durable de l'industrie de la bauxite, du traitement de l'alumine et de la production d'aluminium, des secteurs liés aux forces des Hauts plateaux.

Pour le littoral, l'accent est mis sur le développement fort et durable de l’économie maritime, les zones économiques frontalières et les grands centres touristiques, créant des itinéraires reliant montagne, forêt, mer et patrimoine culturel.

Un pôle dynamique sera progressivement constitué dans la zone de Khanh Hoà, Lâm Dông et leurs environs. Dà Nang est confirmée comme un pôle de croissance national majeur et une métropole maritime moderne, intelligente et agréable à vivre, tandis que Khanh Hoà est orientée pour devenir une municipalité relevant directement de l'autorité centrale.

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L'infrastructure de transport est désignée comme une condition sine qua non à l'élargissement de cet espace de développement. La Résolution N°27-NQ/TW souligne la priorité accordée à l'achèvement et à l'extension de l'autoroute Nord-Sud à l'Est, ainsi qu'au développement des axes reliant l'Est et l'Ouest, le Sud-Est, le Sud du Laos et le Nord-Est du Cambodge. Les projets incluent les liaisons Quy Nhon - Pleiku, Quang Ngai - Kon Tum et le tronçon de l'autoroute Nord-Sud à l'Ouest traversant les Hauts plateaux, notamment Gia Nghia - Chon Thành.

Le plan prévoit également le développement du port de Liên Chiêu, l'étude de nouvelles autoroutes et lignes ferroviaires reliant les Hauts plateaux du Centre au littoral, ainsi que la modernisation des aéroports.

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Une fois déployé, ce réseau renforcera la connexion entre les zones de production de l'Ouest et les centres industriels, logistiques et portuaires de l'Est, tout en ouvrant de nouvelles voies commerciales avec les pays voisins. L'amélioration des infrastructures facilitera l'intégration des atouts de chaque localité en matière de matières premières, de production, de tourisme et de services dans des chaînes de valeur à plus grande échelle.

Parallèlement, le système urbain sera structuré selon un modèle polycentrique, vert et intelligent, adapté aux défis climatiques et à l'identité locale. Les chaînes urbaines côtières seront liées aux centres touristiques maritimes, aux centres financiers, aux zones économiques, aux zones de libre-échange et aux zones industrielles.

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La Résolution N°27-NQ/TW trace les grandes orientations de développement pour la région du Littoral sud-central et des Hauts plateaux du Centre, en s’appuyant sur la valorisation des atouts locaux, le renforcement de la coopération interprovinciale et l'exploitation optimale des espaces maritimes, des plateaux ainsi que des zones frontalières et des postes-frontières. Cette stratégie met l'accent sur l'interconnexion des infrastructures, de l'économie et des chaînes de valeur afin de bâtir des pôles de croissance à fort rayonnement. L’objectif est ainsi d’élargir l'espace de développement régional et de maximiser la contribution de cette zone stratégique à la prospérité globale du pays.

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