Entre averses et ciel d’azur : traverser le Vietnam au bon moment

Des plages idylliques du Sud aux rizières verdoyantes du Nord, la diversité des paysages et des climats du Vietnam impose aux voyageurs de calquer leur calendrier sur leur itinéraire, la haute et la basse saisons variant radicalement selon que l’on s’envole pour Hanoï ou pour l’île de Phu Quôc.

>> Les forces vives du tourisme communautaire

>> À Hanoï, la déferlante Big Bang fait s’envoler l’hôtellerie et le tourisme

>> Hô Chi Minh-Ville veut développer son tourisme médical

>> Deux itinéraires ferroviaires vietnamiens parmi les 20 plus beaux voyages en train du monde

Photo : CTV/CVN

Selon le magazine américain Travel + Leisure, la période idéale pour parcourir le Vietnam s’étend de la fin février au début mars, tandis que la saison des pluies risque de perturber les séjours dans les zones montagneuses et la baie de Ha Long.

En s’appuyant sur les conditions climatiques, l’affluence touristique et le budget, le magazine a dévoilé les meilleures périodes pour visiter le Vietnam. Pour les voyageurs s’élançant de Hô Chi-Minh-Ville jusqu’à Hanoï, il conseille tout particulièrement la fenêtre allant de la fin février au début mars, une parenthèse marquée par un temps majoritairement sec d’un bout à l’autre du pays.

Les meilleures périodes pour explorer le Vietnam

Selon le magazine, la saison sèche offre des conditions idéales pour traverser le Vietnam, bien que la période optimale varie selon les régions. Il convient toutefois de planifier son séjour avec prudence autour du Têt (Nouvel An lunaire), qui tombe généralement fin janvier ou en février : de nombreux sites touristiques et commerces ferment ou réduisent leurs horaires.

Hanoï et Sa Pa se découvrent de préférence entre septembre et novembre, ou de mars à avril, lorsque les températures restent douces. Plus au sud, le littoral du Centre - de Hôi An à Nha Trang - bénéficie de conditions optimales d’avril à août. Enfin, le delta du Mékong et l’île de Phu Quôc, situés dans le Sud du pays, se visitent idéalement d’octobre à avril.

La saison des pluies pose des défis

Photo : VNA/CVN

Travel + Leisure recommande aux voyageurs de faire preuve de prudence entre mai et octobre, en particulier pour les activités dépendant de la météo dans les montagnes du Nord et la baie de Ha Long.

Comme le souligne Melissa Matthews, directrice régionale pour l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Nord chez l’entreprise de voyages de luxe Red Savannah, la saison des pluies s’accompagne souvent d’intempéries, d’une forte humidité et d’un temps imprévisible.

Elle déconseille de partir en randonnée à Sa Pa ou de réserver une croisière dans la baie de Ha Long en cas de mauvaises conditions météorologiques, les tempêtes pouvant compromettre les activités de plein air et contraindre les navires à suspendre leurs départs.

Toutefois, le magazine souligne que la saison des pluies ne doit pas pour autant dissuader les voyageurs de visiter le Vietnam. Les musées, les temples et les attractions urbaines constituent en effet d’excellentes alternatives lorsque les averses compromettent les sorties en plein air.

Benjamin Kreuz, l’ancien directeur général du complexe Six Senses Ninh Van Bay à Khanh Hoa, conseille de ne pas planifier toutes ses activités à l’avance et de privilégier la flexibilité. Cette approche permet non seulement d’ajuster son itinéraire en fonction de la météo, mais aussi de profiter de tarifs plus avantageux durant la basse saison.

Avril, mai, octobre et novembre offrent un meilleur rapport qualité-prix

Photos : VNA/CVN

Pour les voyageurs soucieux de leur budget, Travel + Leisure conseille de privilégier les intersaisons d’avril, mai, octobre et novembre, qui affichent des tarifs aériens et hôteliers plus compétitifs. La basse saison - généralement de mai à août - représente une autre option économique et moins fréquentée, à condition toutefois de composer avec le risque d’averses intenses.

Pour visiter la baie de Ha Long, avril, octobre et novembre sont recommandés en raison d’un climat agréablement doux, une humidité en baisse et une fréquentation plus intimiste, tandis que Sa Pa se prête idéalement au trek de septembre à novembre et de mars à avril. C’est d’ailleurs entre fin août et septembre que les les rizières en terrasses se parent d’un or étincelant au moment de la récolte, offrant aux photographes un spectacle vivant et inoubliable.

Quel que soit le moment où vous visitez le Vietnam, vous trouverez toujours un endroit où il fait beau. "Comme le climat varie considérablement du Nord au Sud, il y aura toujours une destination intéressante au Vietnam, quelle que soit la période de l’année", conclut Melissa Matthews.

VNA/CVN