Le stockage par batteries allège la facture énergétique des entreprises

Les systèmes de stockage par batteries permettent aux entreprises de réduire leurs dépenses énergétiques, d’optimiser l’utilisation de l’électricité et de mieux exploiter les énergies renouvelables, tout en renforçant leur autonomie face aux besoins croissants en énergie.

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Photo : CTV/CVN

Depuis la publication de la décision 963 du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les heures de pointe du réseau électrique national sont désormais regroupées entre 17h30 et 22h30. Auparavant divisées en deux plages distinctes, elles se concentrent aujourd’hui sur cinq heures consécutives en soirée, tandis que les heures creuses s’étendent de minuit à 6h00 du matin.

Cette nouvelle organisation influence directement le calcul du prix de l’électricité pour près de 1,25 million de compteurs, principalement utilisés dans les secteurs de la production industrielle et des activités commerciales.

Pour les spécialistes du secteur énergétique, cette évolution ouvre des perspectives favorables au développement des systèmes de stockage d’énergie par batteries, appelés BESS (Battery Energy Storage System). Réunis lors d’un séminaire organisé le 15 mai, plusieurs experts ont souligné les avantages économiques de cette technologie dans le contexte vietnamien actuel.

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Trân Quôc Tâm, vice-président de l’Association des énergies renouvelables de Hô Chi Minh-Ville et directeur de la société Lithaco, les entreprises peuvent désormais tirer profit des écarts de prix entre les différentes plages horaires.

Le principe est simple : recharger les batteries pendant les heures creuses, lorsque le tarif de l’électricité est faible, puis utiliser cette énergie stockée durant les périodes de forte consommation, lorsque les prix augmentent nettement.

Cette stratégie permet aux usines et aux établissements commerciaux de limiter leurs dépenses énergétiques mensuelles, particulièrement dans les secteurs fortement consommateurs d’électricité.

Les systèmes BESS actuels disposent d’une capacité de stockage de plus en plus importante. Certains équipements industriels, de la taille d’un conteneur, peuvent conserver plus de 5 MWh d’électricité.

Lê Ba Thông, responsable du développement commercial chez Huawei Digital Power Vietnam, rappelle que le prix du kilowattheure pour les activités commerciales dépasse à peine 1.900 dôngs pendant les heures creuses, alors qu’il peut atteindre jusqu’à 5.400 dôngs durant les pics de consommation. Pour les entreprises, la différence représente un levier significatif d’optimisation des coûts.

Des batteries plus durables

Le nouveau découpage horaire présente également un avantage technique important : il réduit le nombre de cycles quotidiens de charge et de décharge des batteries.

D’après les experts, la durée de vie d’un système de stockage dépend principalement de trois facteurs : la température ambiante, la fréquence d’utilisation et le nombre de cycles réalisés chaque jour.

Avec une seule plage de pointe et une seule période creuse, les batteries n’ont besoin que d’un cycle complet quotidien. Cette utilisation modérée contribue à prolonger leur longévité.

Photo : CTV/CVN

Les équipements proposés par Huawei peuvent ainsi atteindre environ 8.000 cycles de fonctionnement, soit près de vingt ans d’exploitation dans des conditions normales. Sous l’ancien système, qui imposait souvent deux cycles par jour, la durée de vie était réduite à environ treize ou quinze ans.

Un allié des énergies renouvelables

Au-delà des économies financières, les systèmes BESS jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique du Vietnam.

M. Quôc Tâm, près de 30% de l’électricité produite par les panneaux solaires est actuellement perdue faute de capacités de stockage suffisantes. Associer batteries et énergie solaire permet donc de limiter ce gaspillage tout en réduisant la dépendance au réseau national.

Le Professeur associé Phạm Trung Kiên, de l’Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville, estime que le stockage constitue désormais un élément indispensable au développement de l’énergie solaire et éolienne. Les batteries permettent notamment de stabiliser l’approvisionnement, de mieux répartir la charge électrique et d’améliorer les performances globales du réseau.

Cette orientation s’inscrit dans les objectifs du Plan de développement électrique VIII révisé, qui prévoit une capacité nationale de stockage comprise entre 10.000 et 16.300 MW d’ici 2030, soit jusqu’à près de 7% de la capacité totale du pays.

Des coûts en baisse, mais des défis persistants

Si certaines entreprises restent prudentes face aux coûts d’investissement, les experts soulignent que les prix diminuent rapidement.

Il y a cinq ans, la construction d’une centrale solaire d’un mégawatt nécessitait entre 20 et 25 milliards de dôngs. Aujourd’hui, ce montant a été réduit de moitié. Le marché des batteries suit la même dynamique grâce à l’augmentation de la production mondiale et aux progrès technologiques.

La question du recyclage demeure toutefois un enjeu majeur. Selon les spécialistes, les technologies actuelles permettent déjà de récupérer jusqu’à 85% des composants des batteries usagées.

Pour le Professeur Phạm Trung Kiên, la responsabilité du traitement des équipements en fin de vie devrait revenir aux fabricants, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays européens ainsi qu’à Singapour, au Japon ou en République de Corée.

Thao Nguyên/CVN