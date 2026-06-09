Panneaux solaires à la maison : factures d'électricité réduites

Face à la hausse de la consommation électrique durant l’été, de nombreux foyers vietnamiens se tournent vers les panneaux photovoltaïques en toiture pour réduire leurs factures. Une solution qui permet à certains ménages d’économiser jusqu’à plusieurs millions de dôngs par mois.

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Photo : VNA/CVN

Pendant la saison estivale où les températures peuvent grimper jusqu’à 35-40°C, la facture d’électricité constitue une préoccupation majeure pour de nombreux foyers, en raison de l’utilisation plus fréquente des appareils de refroidissement. Dans ce contexte, les installations solaires en toiture suscitent un intérêt croissant comme solution permettant de produire une partie de l’électricité consommée au quotidien.

Selon les données du groupe Électricité du Vietnam (EVN), un ménage équipé d’un système photovoltaïque en toiture d’une puissance de 5 kWc peut réduire sa facture d’électricité d’environ 1,5 à 2 millions de dôngs par mois. Cette économie représente près de 50% de la facture des foyers dépensant entre 2,8 et 4 millions de dôngs mensuellement, avec une consommation comprise entre 900 et 1.200 kWh par mois.

Comment l’énergie solaire permet-elle de réduire la facture d’électricité ?

Les panneaux solaires installés sur le toit captent la lumière du soleil afin de produire de l’électricité, ensuite convertie pour alimenter les différents appareils du foyer.

L’énergie solaire ne réduit pas la consommation électrique des équipements eux-mêmes. Elle permet en revanche de diminuer la quantité d’électricité achetée auprès du réseau. Les installations photovoltaïques produisent généralement leur maximum d’énergie pendant la journée. Les ménages dont la consommation est importante durant cette période peuvent donc en tirer un meilleur parti.

Les foyers comptant des personnes travaillant à domicile, exerçant une activité professionnelle chez elles ou utilisant régulièrement des appareils électriques pendant les heures d’ensoleillement sont ainsi plus susceptibles de réaliser des économies substantielles.

Photo : VNA/CVN

À l’inverse, lorsque les occupants sont absents toute la journée et consomment principalement de l’électricité le soir, l’énergie produite est plus difficile à valoriser pleinement en l’absence d’un système de stockage par batteries.

Par exemple, la famille de Lê Cao Uy, à Ninh Bình, après avoir installé un système solaire en toiture d’une puissance de 6 kWc associé à des batteries de stockage, parvient à économiser plus de 1,5 million de dôngs par mois sur sa facture d’électricité.

Les utilisateurs peuvent également suivre en temps réel la consommation électrique de leurs appareils ainsi que les performances de leur installation solaire domestique grâce à des applications de suivi intelligentes.

Que faut-il évaluer avant d’installer des panneaux solaires chez soi ?

Selon le Département américain de l’énergie, l’efficacité d’un système solaire dépend de la consommation électrique du foyer, des caractéristiques de la toiture, de son orientation, de son inclinaison ainsi que de l’ombrage potentiel causé par les arbres environnants.

Les toitures anciennes, nécessitant des rénovations ou fortement exposées à l’ombre, peuvent ne pas être adaptées à un investissement immédiat.

Avant toute installation, il est recommandé aux ménages d’analyser leurs factures d’électricité sur plusieurs mois, notamment en période estivale, et d’identifier les moments de consommation dominante, en journée ou en soirée.

Lorsque la majorité des appareils sont utilisés pendant les heures de production solaire, le potentiel d’économies est plus élevé. En revanche, une consommation principalement nocturne peut nécessiter l’ajout de batteries de stockage, ce qui entraîne toutefois un coût d’investissement plus important.

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les particuliers qui installent des systèmes solaires en toiture ne sont pas tenus de demander une autorisation.

Vân Anh/CVN