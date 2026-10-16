El Niño devrait rester intense jusqu’en janvier 2027

Le phénomène climatique El Niño devrait maintenir une très forte intensité de novembre à janvier 2027, selon les dernières prévisions du Centre national de prévision hydrométéorologique publiées jeudi 15 octobre.

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Photo : VNA/CVN

Sous l’influence du phénomène El Niño, le thermomètre national devrait afficher en novembre des températures supérieures de 1 à 2 degrés Celsius aux normales de saison.

Ce dérèglement climatique accentuera également les contrastes pluviométriques à travers le pays. Tandis que le Nord subira un net excédent de précipitations, attendues en hausse de 15 à 30% par rapport à la moyenne à long terme, le Centre basculera en situation de déficit avec des pluies inférieures de 20 à 40% aux normales.

En décembre et janvier 2027, les températures moyennes devraient dépasser les normales de 0,5 à 1,5 degré Celsius. Le mercure grimpera encore d’un cran dans le Sud et le Centre, où l’écart s’accentuera pour atteindre 1 à 2 degrés de plus que les moyennes de saison.

De février à avril 2027, El Niño persistera tout en perdant de sa superbe : son intensité, jusqu’alors jugée "très forte", fléchira pour osciller entre "modérée" et "forte", avant d’amorcer un retour progressif vers un état neutre.

Photo : VNA/CVN

Sous l’effet de ce sursis, le coup de chaud se généralisera. Durant cette période de trois mois, le thermomètre affichera à l’échelle nationale des températures moyennes supérieures de 1 à 2 degrés Celsius à la normale.

Selon Nguyên Duc Hoa, chef adjoint du bureau des prévisions climatiques du centre, l’activité cyclonique s’annonce globalement plus calme que d’ordinaire pour les mois à venir en Mer Orientale.

Pour la période de novembre 2026 à janvier 2027, le nombre de tempêtes et de dépressions tropicales évoluant dans la zone et frappant les côtes vietnamiennes devrait se situer en deçà des moyennes historiques, a-t-il prédit.

À titre de comparaison, la région enregistre habituellement une moyenne à long terme de 2,8 tempêtes formées, dont 1,1 touchent directement terre.

Cette tendance à l’accalmie devrait encore se renforcer au début de l’année suivante. Pour la période allant de février à avril 2027, la formation de nouvelles tempêtes ou dépressions tropicales en Mer Orientale est jugée peu probable, a-t-il précisé.

Photo : VNA/CVN

Cette année, les masses d’air froid s’annoncent moins actives que la normale, avec des chutes de température sévères qui pourraient se manifester plus tardivement. Dans le Nord et le Centre-Nord du pays, le nombre de journées de froid intense ou extrême devrait ainsi rester inférieur aux moyennes de saison.

Néanmoins, la prudence reste de mise. Des vagues de froid aiguës demeurent parfaitement possibles, menant à des baisses de température aussi brutales que passagères, a souligné Nguyên Duc Hoa.

Le changement climatique devient de plus en plus complexe, ce qui se manifeste par divers phénomènes dangereux et extrêmes, tels que des vagues de chaleur intenses, des pluies torrentielles sur de courtes périodes, ainsi que des crues soudaines et des glissements de terrain, a-t-il déclaré.

Devant cette situation, le responsable a invité la population et les autorités locales à suivre de très près les bulletins météorologiques, en particulier les prévisions à court terme de 24 à 72 heures.

Cela permettra un ajustement immédiat des calendriers de production et des plans d’urgence. Cette vigilance s’avère indispensable pour optimiser la gestion des réservoirs, sécuriser les infrastructures ainsi que les populations situées en aval, tout en préservant l’activité économique et la vie quotidienne, a-t-il indiqué.

VNA/CVN