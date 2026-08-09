Ebola

République démocratique du Congo : 4.120 cas confirmés dont 1.887 décès

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) est passé à 4.120, dont 1.887 décès, selon les derniers chiffres publiés dimanche 9 par les autorités sanitaires du pays.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'épidémie reste concentrée dans 53 zones de santé de 5 provinces, avec l'Ituri comme principal épicentre (86,5 % des cas cumulés), a indiqué le ministère congolais de la Communication et des Médias dans un communiqué.

À ce jour, 4.120 cas confirmés ont été confirmés, 810 personnes ont été déclarées guéries, 1.887 décès ont été enregistrés et 721 patients sont actuellement en isolement ou hospitalisés, ajoute la même source.

"Le suivi des contacts progresse nettement à 83,7 %, tandis que la surveillance reste fortement mobilisée avec 1.070 alertes vérifiées en 24 heures", selon le ministère.

APS/VNA/CVN