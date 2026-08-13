Ebola en RDC : l'OMS veut inverser la tendance en trois mois

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mercredi 12 août qu'elle espère inverser la tendance à la hausse de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo en trois mois.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Partie de la province de l'Ituri (Nord-Est), l'épidémie actuelle se propage plus rapidement que toutes les épidémies précédentes, selon l'OMS, faisant état de 4.449 cas confirmés, dont 2.061 décès.

L'insécurité entretenue par des groupes armés et la défiance de la population compliquent la riposte. "Si tous les volets de la riposte sont mis en oeuvre simultanément dans les cinq zones de transmission, nous prévoyons un renversement de tendance dans trois mois", a déclaré Abdirahman Mahamud, directeur du programme d'alerte et de réponse d'urgence de l'OMS.

"Cela ne signifie pas pour autant que l'épidémie sera terminée dans trois mois", a expliqué l'OMS .

"Même une fois la transmission maîtrisée, nous devrons poursuivre les activités de surveillance, de préparation et de réponse afin de nous assurer que le virus ne réapparaisse pas et que les progrès réalisés soient pérennisés", a-t-elle indiqué.

Sous la direction de la RDC, un plan opérationnel de 180 jours, couvrant la période du 1er août au 27 janvier 2027, a été élaboré "pour maîtriser la transmission, sauver des vies et empêcher toute nouvelle propagation du virus dans le pays", selon l'OMS, qui souligne que la durée réelle de l'épidémie dépendra de l'évolution de la transmission et des mesures de riposte.

APS/VNA/CVN