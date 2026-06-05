Du quai de Nhà Rông à l’aspiration d’un Vietnam puissant et prospère

Évoquer le jour où le Président Hô Chi Minh quitta le pays pour chercher "la voie du salut national" ne consiste pas seulement à s’incliner devant un souvenir sacré. C’est aussi regarder ce souvenir pour nous demander ce que nous devons faire aujourd’hui afin d’en être dignes.

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Le Président Hô Chi Minh, de son vrai nom Nguyên Sinh Cung, également connu sous les noms de Nguyên Tât Thành (Nguyên aux grandes espérances), Nguyên Ai Quôc (Nguyên le patriote), puis plus tard Hô Chi Minh, est né le 19 mai 1890 dans une famille de lettrés proche des paysans, au village de Hoàng Trù, commune de Kim Liên, province de Nghê An (Centre).

Photo : Archives/VNA/CVN

Il y a exactement 115 ans, le 5 juin 1911, depuis le quai de Nhà Rông, au port de Sài Gon, le jeune Nguyên Tât Thành quittait le Vietnam à la recherche d’une voie pour libérer son pays. Ce départ n’a pas seulement ouvert la voie à l’indépendance nationale ; il nous a également légué une grande leçon : pour que le pays progresse, chaque génération doit savoir trouver son propre chemin grâce à son intelligence, son courage et son aspiration à servir la Patrie.

L’écho d’un voyage historique

Le matin du 5 juin 1911, Nguyên Tât Thành monta à bord d’un navire pour partir à la recherche d’une voie pour redonner au pays sa liberté. Il n’y eut ni drapeaux, ni cérémonies d’adieu, ni promesses de gloire. Seulement un cœur profondément préoccupé par le destin de la nation et une conviction inébranlable : le Vietnam devait être indépendant et le peuple vietnamien devait vivre dans la liberté, la prospérité et le bonheur.

Cent quinze ans se sont écoulés, mais ce départ continue de nous émouvoir. Car il ne s’agissait pas seulement du voyage d’un jeune homme, mais d’un tournant décisif pour toute une nation. Dans la longue nuit de la domination coloniale, alors que de nombreuses voies de libération semblaient sans issue, Nguyên Tât Thành choisit une autre direction : aller à la rencontre du monde pour mieux le comprendre, apprendre des richesses de l’humanité afin de trouver la voie de l’émancipation nationale. Loin de sa Patrie, il ne cessa jamais de la porter dans son cœur. Il partagea la vie des travailleurs sur plusieurs continents, découvrant à travers la souffrance du peuple vietnamien celle de tous les peuples opprimés, et trouva ainsi la voie révolutionnaire adaptée à son pays.

Rappeler ce jour historique ne signifie donc pas seulement rendre hommage au passé. C’est aussi se demander ce que nous devons accomplir aujourd’hui. Si la génération de Hô Chi Minh devait trouver le chemin de l’indépendance, la nôtre doit trouver celui qui conduira le pays vers un développement plus rapide, plus durable, plus puissant et plus humain. Si la grande question de l’année 1911 était de savoir comment libérer la nation de l’oppression, celle d’aujourd’hui est de savoir comment faire du Vietnam un pays développé, affirmé sur la scène internationale, où chaque citoyen peut vivre dans une société prospère, équitable, civilisée et heureuse.

Transformer les aspirations en réalisations

Photo : TH/CVN

Dans son article intitulé "La lumière de Hô Chi Minh éclaire notre chemin", le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, souligne que la pensée de Hô Chi Minh demeure "une torche qui éclaire la route et une boussole pour la révolution vietnamienne". Cette affirmation nous rappelle qu’étudier l’exemple du Président Hô Chi Minh ne consiste pas seulement à évoquer le passé, mais aussi à poursuivre aujourd’hui son esprit de recherche et d’innovation : oser penser autrement, agir autrement, dépasser les habitudes, placer l’intérêt national et le bonheur du peuple au-dessus de toute autre considération.

"L’esprit du quai de Nhà Rông" aujourd’hui est celui de l’innovation, de la créativité et de l’autonomie. Le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement avec des acquis, des ressources, un statut et un prestige international sans précédent. Cependant, de nombreux défis demeurent : la productivité du travail, la qualité des ressources humaines, le développement scientifique et technologique, la transformation numérique, la compétitivité économique, la qualité des institutions, la culture du service public et l’esprit d’engagement de chaque citoyen.

La "recherche d’une voie" aujourd’hui ne consiste plus à embarquer sur un navire pour traverser les océans, mais à entreprendre un voyage intellectuel, réformateur et créatif. Il s’agit d’agir concrètement pour lever les obstacles, mobiliser les ressources et transformer les aspirations en résultats tangibles.

Le secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, a souligné la nécessité de changer de perspective sur les ressources, en passant de ressources "disponibles, limitées et statiques" à des ressources "créées, enrichies, renouvelées, connectées et diffusées". Cette vision rejoint profondément l’esprit de Hô Chi Minh: ne jamais attendre passivement, ne jamais se satisfaire de l’existant, ne jamais s’imposer de limites ; savoir ouvrir des voies nouvelles et les poursuivre jusqu’au bout pour l’intérêt de la nation et l’avenir du peuple.

Pour que chaque Vietnamien ait son propre "quai de Nhà Rông"

Aujourd’hui, chaque Vietnamien peut avoir son propre "quai de Nhà Rông". C’est le moment où un jeune décide de maîtriser l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les données ou les technologies vertes. C’est lorsqu’un entrepreneur ose construire une marque vietnamienne capable de rayonner à l’échelle mondiale ; lorsqu’un scientifique travaille avec persévérance dans son laboratoire pour créer de nouvelles valeurs ; lorsqu’un enseignant transmet à ses élèves le goût du savoir et les valeurs humaines.

C’est aussi lorsqu’un fonctionnaire choisit le dévouement, la transparence et la proximité avec les citoyens plutôt que les habitudes bureaucratiques ; lorsqu’un artiste fait rayonner la culture vietnamienne grâce à son talent, son courage et sa fierté nationale.

Hô Chi Minh n’est pas parti afin que le Vietnam ne possède qu’une indépendance formelle. Il est parti pour que le peuple vietnamien soit maître de son destin, que les enfants vietnamiens puissent accéder à l’éducation, que les plus modestes aient l’opportunité de s’élever, que la culture nationale soit préservée et que chaque Vietnamien vive dans la dignité, la solidarité et la justice.

C’est pourquoi le développement d’aujourd’hui ne peut être mesuré uniquement par les chiffres de la croissance économique. Il doit aussi être évalué à l’aune de la qualité de vie de la population, de la confiance sociale, de la bienveillance dans les relations humaines, de la créativité des citoyens et du rayonnement culturel du Vietnam dans le monde.

Cent quinze ans plus tard, nous comprenons mieux qu’une nation qui veut aller loin doit conserver dans son cœur des repères sacrés. Le quai de Nhà Rông est l’un de ces repères. C’est de ce lieu qu’un jeune patriote est parti à la découverte du monde pour permettre au Vietnam de retrouver sa véritable identité : un Vietnam indépendant, libre, digne et plein d’aspirations.

Aujourd’hui, en prenant appui sur cet héritage, nous avançons vers l’avenir avec la conviction que le peuple vietnamien - fort de son patriotisme, de sa volonté d’autonomie, de son intelligence créatrice et de sa grande unité nationale - accomplira de nouveaux exploits.

Commémorer le 115e anniversaire du départ de Hô Chi Minh à la recherche d’une voie pour sauver la nation ne signifie pas seulement se souvenir d’un voyage historique. Cela signifie poursuivre le voyage. Poursuivre le voyage pour innover davantage, mieux servir le peuple et permettre à la culture d’éclairer le développement. Poursuivre le voyage afin de transformer l’aspiration à un Vietnam puissant et prospère en réalité.

Du quai de Nhà Rông en 1911 au Vietnam d’aujourd’hui s’étend un parcours extraordinaire. Et du Vietnam d’aujourd’hui à un Vietnam prospère et heureux demain, tel sera le chemin de notre génération. Sur ce chemin, la lumière de Hô Chi Minh continue de nous guider, l’amour de la Patrie demeure la flamme qui anime nos cœurs, et l’aspiration à un Vietnam puissant et prospère continue d’appeler chacun d’entre nous à aller de l’avant.

Quê Anh/CVN