Le Premier ministre du Timor-Leste attendu au Vietnam

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|Le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, lors d’une conférence de presse.
|Photo : VNA/CVN
À l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, du 7 au 10 juin 2026, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.
VNA/CVN