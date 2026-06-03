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Politique
Le Premier ministre du Timor-Leste attendu au Vietnam

Le Premier ministre timorais Kay Rala Xanana Gusmão effectuera une visite officielle au Vietnam du 7 au 10 juin et participera au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, témoignant du renforcement des relations bilatérales et de la coopération régionale.

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Le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, lors d’une conférence de presse. 
Photo : VNA/CVN

À l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, du 7 au 10 juin 2026, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN

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