Ouverture du XIVe Congrès des syndicats du Vietnam pour le mandat 2026-2031

Le XIV e Congrès des syndicats du Vietnam pour le mandat 2026-2031 s'est solennellement ouvert le 4 juin à Hanoï, en présence de 780 délégués représentant près de 10 millions de syndiqués à travers le pays.

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Photos : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a assisté à la séance inaugurale et y a prononcé un discours d’orientation.

Dans son allocution d'ouverture, le président de la Confédération générale du travail du Vietnam, Nguyên Anh Tuân, a souligné que malgré un contexte national et international marqué par de nombreuses difficultés entre 2023 et 2026, le mouvement syndical du Vietnam avait obtenu des résultats importants grâce à l'adaptation, à l'innovation et au soutien du Parti.

Le rôle des syndicats dans la représentation, la protection et la défense des droits légitimes des travailleurs s'est renforcé. Le taux de couverture des conventions collectives a atteint 80,42% des entreprises disposant d'une organisation syndicale, soit une hausse de 8,3% par rapport au début du mandat. En plus de deux ans, les syndicats de tous niveaux ont consacré plus de 27.200 milliards de dôngs aux programmes de soutien et de bien-être des travailleurs.

Renforcer la conscience politique, les responsabilités citoyennes et la confiance des travailleurs

Les activités de sensibilisation et de formation ont été modernisées grâce à la transformation numérique, contribuant à renforcer la conscience politique, le sens des responsabilités citoyennes et la confiance des travailleurs envers le Parti, l'État et les organisations syndicales.

Les mouvements d'émulation patriotique ont également produit des résultats remarquables. Plus de 380.000 initiatives et innovations ont été appliquées dans la pratique, générant des bénéfices économiques estimés à plus de 40.000 milliards de dôngs pour les entreprises et l'économie nationale.

Depuis le début de 2024 jusqu’en mai 2026, plus de 2,2 millions de nouveaux adhérents ont rejoint les syndicats vietnamiens, tandis que plus de 15.000 syndicats de base et organisations professionnelles ont été créés. Près de 100.000 syndiqués exemplaires ont par ailleurs été présentés aux organisations du Parti en vue de leur adhésion.

Le rapport présenté au Congrès fixe pour objectif principal du mandat 2026-2031 de poursuivre le développement des adhérents, de perfectionner le modèle organisationnel et d'améliorer l'efficacité de l'action syndicale. Il vise également à mieux protéger les droits des travailleurs, promouvoir la démocratie sur les lieux de travail et encourager l'innovation, la transformation numérique ainsi que l'application des sciences et technologies afin d'accroître la productivité du travail et de contribuer au développement national.

Photos : VNA/CVN

Le document définit dix groupes d'objectifs et cinq axes d'action prioritaires. Parmi eux figurent l'amélioration de la participation syndicale à l'élaboration des politiques publiques et de la législation du travail, le renforcement du dialogue social et des négociations collectives, ainsi que la création d'un corps d'avocats syndicaux chargé de conseiller et de défendre les travailleurs.

Les syndicats sont également appelés à jouer un rôle plus actif dans la gestion socio-économique, le contrôle et la supervision des politiques publiques. Ils continueront à promouvoir les mouvements d’émulation destinés à encourager l’apprentissage, la recherche scientifique et l’innovation technologique dans le monde du travail.

Le Congrès prévoit notamment le lancement du mouvement "Travailleurs qualifiés, productivité élevée, revenus satisfaisants", associé à la campagne "Trois économies", afin d’améliorer la compétitivité de l’économie et de contribuer aux objectifs de forte croissance du pays.

La transformation numérique figure également parmi les priorités du nouveau mandat. Les syndicats devront renforcer l'utilisation des technologies numériques, de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux dans leurs activités de communication, de gestion et de mobilisation des travailleurs.

Nguyên Anh Tuân a affirmé que les syndicats vietnamiens devaient devenir plus solides, plus attractifs et plus innovants afin de répondre aux nouvelles exigences du développement national. Ils devront accompagner les travailleurs dans l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, contribuer à l’augmentation de la productivité et renforcer des relations de travail harmonieuses, stables et progressistes, tout en consolidant leur rôle de pilier socio-politique au service du développement du pays.

VNA/CVN