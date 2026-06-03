Le dirigeant Tô Lâm appelle à renouveler le mode de direction du Parti

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a souligné la nécessité de renouveler profondément le mode de direction du Parti afin de renforcer sa capacité de gouvernance et de mise en œuvre, dans l’objectif de garantir un développement rapide, durable et une autonomie stratégique du pays dans la nouvelle phase de développement.

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Photo : VNA/CVN

Cette orientation a été mise en avant lors d’une séance de travail tenue le 3 juin à Hanoï avec la Commission centrale de l’organisation du Parti, consacrée aux priorités du travail d’édification du Parti conformément à la Résolution du XIVe Congrès national.

Dans son allocution de clôture, Tô Lâm a affirmé que l’édification du Parti, ainsi que le travail organisationnel et de gestion des cadres, ne constituent pas seulement une mission interne au Parti, mais représentent également le fondement de la gouvernance nationale. Ils sont, selon lui, la condition essentielle pour traduire les orientations du Parti en actions concrètes, transformer les ressources en moteurs de développement et faire de la confiance du peuple une véritable force nationale.

Le dirigeant vietnamien a rappelé que la Résolution du XIVe Congrès national exige un profond renouvellement de la pensée stratégique, notamment à travers une réforme du mode de direction du Parti afin de permettre au pays de se développer rapidement, durablement et de manière autonome. Cela suppose que le Parti poursuive sans relâche son processus d’autorenouvellement, d’autoperfectionnement et d’autocorrection, tout en renforçant ses capacités de prévision, de gouvernance, d’organisation de la mise en œuvre et de contrôle du pouvoir.

Selon lui, l’édification du Parti dans la nouvelle période ne consiste pas uniquement à bâtir un Parti intègre et fort, mais aussi un Parti doté de la vision, de l’intelligence, de la crédibilité et des méthodes de direction nécessaires pour guider le pays dans une nouvelle ère de développement. Ce processus doit être étroitement lié à la consolidation du système politique, à l’édification d’un État de droit socialiste, au renforcement de la démocratie socialiste et à l’amélioration de la qualité des services rendus à la population.

Abordant la question du renouvellement du mode de direction, Tô Lâm a souligné que le Parti devait exercer son rôle dirigeant à travers ses orientations, ses stratégies de développement, son travail de gestion des cadres, ses activités de contrôle et de supervision, l’exemplarité de ses membres ainsi que les résultats concrets obtenus sur le terrain. Il a insisté sur le fait que le Parti ne devait ni relâcher son rôle dirigeant ni se substituer aux fonctions de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam ou des autres organisations du système politique.

Le dirigeant Tô Lâm a également appelé à une transformation profonde du travail de conseil stratégique, qui doit passer d’une logique de réaction face aux situations émergentes à une démarche proactive de prévision et d’anticipation. Les résolutions du Parti doivent être traduites en programmes d’action concrets, définissant clairement les responsabilités, les ressources mobilisées, les délais de réalisation et les résultats attendus.

Estimant que la capacité d’exécution constitue encore un important goulot d’étranglement à plusieurs niveaux de l’administration et dans de nombreuses localités, Tô Lâm a demandé de remédier à la situation où les discours et les réunions se multiplient sans produire de changements tangibles. Chaque mission doit être évaluée à l’aune de résultats et de réalisations concrètes, avec une responsabilité clairement identifiée.

Photo : VNA/CVN

Concernant le fonctionnement du nouvel appareil organisationnel, il a demandé à la Commission centrale de l’organisation de poursuivre l’examen des fonctions, missions, prérogatives et mécanismes de coordination des organes du système politique après leur réorganisation. Le principe retenu est qu’une même institution peut assumer plusieurs tâches, mais qu’une seule entité doit être responsable de chaque mission spécifique.

Le dirigeant a également plaidé pour une décentralisation et une délégation de pouvoirs plus effectives, accompagnées des ressources humaines, financières et technologiques nécessaires, ainsi que de mécanismes de contrôle adaptés. L’objectif est de renforcer les capacités des échelons de base afin qu’ils puissent assumer pleinement leurs responsabilités.

S’agissant du travail relatif aux cadres, Tô Lâm a appelé à une réforme en profondeur, passant d’une logique centrée sur le respect des procédures à une approche privilégiant l’adéquation entre les personnes, les missions, les compétences et les résultats obtenus. Dans la nouvelle phase de développement, les cadres doivent non seulement faire preuve d’une solide conviction politique et d’une éthique irréprochable, mais aussi posséder une vision stratégique, des compétences modernes en gestion, une maîtrise de la transformation numérique, une capacité à résoudre des problèmes complexes ainsi qu’un esprit d’initiative et de responsabilité.

Il a souligné que l’évaluation des cadres devait devenir un levier de réforme majeur. Celle-ci doit reposer sur les qualités morales, les compétences, la crédibilité, les résultats du travail, les données objectives liées à l’exercice des fonctions et la confiance accordée par la population. Il a également appelé à mettre effectivement en œuvre le principe de mobilité et de sélection des cadres, tout en accordant une attention particulière à la détection, à la formation et à la promotion des jeunes talents, des femmes, des personnes issues des minorités ethniques, des scientifiques et des personnalités aux compétences remarquables.

Tô Lâm a en outre insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle du pouvoir tout au long du processus de gestion des cadres, depuis la planification et la nomination jusqu’à l’évaluation, l’utilisation, la récompense et la discipline. Il a réaffirmé la détermination du Parti à lutter contre les pratiques de favoritisme, le clientélisme, les intérêts de groupe et les mentalités de mandat.

Parallèlement, il a demandé que les activités d’inspection et de supervision évoluent d’une logique de traitement des violations vers une approche davantage axée sur la prévention et l’alerte précoce.

Le secrétaire général et président de l’État a également souligné que la lutte contre la corruption, le gaspillage et les comportements négatifs devait être poursuivie avec détermination, sans relâche, sans zone interdite ni exception. Dans le même temps, il a appelé à combattre l’inertie administrative, l’évitement des responsabilités et l’indifférence face aux attentes légitimes de la population.

Enfin, mettant en avant le rôle essentiel de la transformation numérique, Tô Lâm a demandé d’accélérer l’application des technologies numériques dans le travail d’édification du Parti. Il a plaidé pour le passage d’une simple numérisation des dossiers à la création de bases de données dynamiques au service de la planification stratégique, de la direction, du contrôle, de la supervision et de l’évaluation des cadres.

Selon lui, la transformation numérique au sein du Parti doit être étroitement associée au développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique, de la société numérique et de la citoyenneté numérique, afin de renforcer les capacités de direction du Parti, l’efficacité de l’administration publique et la qualité des services rendus aux citoyens.

VNA/CVN