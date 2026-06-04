icon search
mask
Politique
Le Vietnam félicite la Première ministre danoise

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a adressé le 4 juin un message de félicitations à Mette Frederiksen à l’occasion de sa reconduction au poste de Premier ministre du Danemark.

>> Une décennie du concours de dessin "Le Danemark dans mes yeux"

>> Vietnam et Danemark promeuvent la transition verte et l’efficacité énergétique

>> Le Vietnam prend la présidence du Comité de l'ASEAN à Copenhague

Mette Frederiksen, Première ministre du Danemark. 
Photo :  Xinhua/VNA/CVN

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a adressé un message de félicitations à Lars Løkke Rasmussen à l’occasion de sa nomination au poste de ministre danois des Affaires étrangères.

VNA/CVN

#Lê Minh Hung #Vietnam #félicit #Première ministre danoise

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top