Le Vietnam félicite la Première ministre danoise

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a adressé le 4 juin un message de félicitations à Mette Frederiksen à l’occasion de sa reconduction au poste de Premier ministre du Danemark.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a adressé un message de félicitations à Lars Løkke Rasmussen à l’occasion de sa nomination au poste de ministre danois des Affaires étrangères.

VNA/CVN