Le Vietnam félicite la Première ministre danoise

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|Mette Frederiksen, Première ministre du Danemark.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a adressé un message de félicitations à Lars Løkke Rasmussen à l’occasion de sa nomination au poste de ministre danois des Affaires étrangères.
VNA/CVN