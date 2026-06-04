Le dirigeant Tô Lâm préside une réunion sur le nouveau modèle de développement

Dans l’après-midi du 4 juin, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé une réunion avec la Commission centrale des politiques et des stratégies et les organes concernés sur le Projet de renouvellement du modèle de développement national fondé sur les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Lors de la réunion, Tô Lâm a souligné que le nouveau modèle de développement doit placer l’être humain au centre, en tant qu’objectif, moteur et acteur du développement.

L’objectif général est de créer une transformation fondamentale de la qualité de la croissance, de la productivité du travail, de la capacité d’innovation, de la compétitivité nationale, de l’autonomie de l’économie et de la qualité de vie de la population, afin d’assurer un développement rapide, durable et inclusif, tout en préservant la stabilité politique, la stabilité macroéconomique, la défense, la sécurité et la souveraineté nationale.

S’agissant des percées à réaliser dans le nouveau modèle de développement, le dirigeant a souligné que la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et les données devaient constituer les infrastructures de base de la nouvelle phase de développement.

Renforcer l’autonomie stratégique

Il a mis l’accent sur le renforcement de l’autonomie stratégique du pays, la maîtrise des secteurs clés ainsi que la garantie de la sécurité économique, énergétique, alimentaire, des données, financière et des chaînes d’approvisionnement.

Tô Lâm a également appelé à promouvoir le développement intégral de la population vietnamienne, à former des ressources humaines de haute qualité, à libérer le potentiel créatif et à encourager l’esprit d’ouverture, la discipline, le sens des responsabilités et la volonté de contribuer au développement national.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Selon lui, le nouveau modèle de développement doit préserver l’identité nationale, les valeurs morales, l’esprit communautaire, l’aspiration au progrès, l’esprit de résilience et la capacité d’intégration du peuple vietnamien, tout en répondant aux défis liés au changement climatique, à l’élévation du niveau de la mer, à la dégradation de la biodiversité, à la pollution de l’air, à la dégradation des sols, à l’épuisement des nappes phréatiques et aux risques de catastrophes naturelles.

Il a également appelé à restructurer l’espace de développement national autour de pôles de croissance et à bâtir une gouvernance moderne, intègre et efficace, fondée sur la primauté du droit, les données, l’intelligence artificielle et la transformation numérique.

Tô Lâm a en outre souligné la nécessité d’améliorer la qualité de la population, de maintenir le taux de fécondité de remplacement, de former les jeunes talents et de construire une société où les personnes âgées peuvent continuer à vivre en bonne santé, à travailler, à apprendre, à contribuer à la société et à bénéficier d’une prise en charge adaptée.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a affirmé que la future résolution sur le nouveau modèle de développement devait consacrer comme principe fondamental du développement du Vietnam dans la nouvelle ère la construction d’une capacité d’autonomie créative et d’adaptation du pays.

Selon lui, cette résolution devra refléter une vision de long terme, une pensée innovante, les aspirations de la nation et une forte volonté d’action.

Photo : VNA/CVN

L’objectif ultime est de développer un Vietnam plus rapide, plus durable, plus autonome et plus humaniste, en valorisant pleinement l’intelligence, la culture, le courage et la créativité du peuple vietnamien, afin de bâtir un pays puissant, prospère, démocratique, équitable, moderne et heureux.

Tô Lâm a demandé à la Commission centrale des politiques et des stratégies de coordonner ses travaux avec les organes concernés afin de finaliser le projet et le projet de résolution avant leur présentation au Bureau politique, conformément au calendrier fixé avant le 3e plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat.

VNA/CVN