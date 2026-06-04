Les Premiers ministres lao et cambodgien attendus au Vietnam

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, du 7 au 9 juin 2026.

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Le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, effectuera également une visite officielle au Vietnam et prendra part au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, les 8 et 9 juin 2026.

Ces déplacements auront lieu à l’invitation du Premier ministre vietnamien, Lê Minh Hung, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026) se tiendra les 9 et 10 juin à Hanoï. Considéré comme l’un des principaux rendez-vous régionaux consacrés à la paix, à la prospérité et à une communauté centrée sur les peuples, il réunira des dirigeants, des experts, des représentants d’entreprises et des jeunes de la région.

L’événement vise à contribuer à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, avec pour ambition de bâtir une ASEAN pacifique, solidaire, résiliente, dynamique, innovante et véritablement centrée sur les peuples.

VNA/CVN