Droits de douane : une quinzaine de pays ont présenté des projets d'accords commerciaux aux États-Unis

Plus de 15 pays ont déjà soumis aux États-Unis leurs propositions en vue de conclure de nouveaux accords commerciaux bilatéraux. Cette information a été communiquée lors d'un point de presse régulier par Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche.

"Le représentant des États-Unis pour les négociations commerciales, Jamieson Greer, est intervenu ce matin (samedi 12 avril) à la télévision. Je me suis entretenue avec lui par la suite et il a confirmé que plus de 15 propositions étaient déjà sur la table. C'est un signe très encourageant, surtout compte tenu du peu de jours écoulés", a déclaré la porte-parole.

"Je peux vous dire que des progrès très significatifs ont été réalisés", a ajouté Mme Leavitt, faisant référence aux négociations en cours entre les États-Unis et d'autres pays, à la suite de l'augmentation des droits de douane sur les importations en provenance de la plupart de leurs partenaires commerciaux. Selon ses propos, "plus de 75 pays à travers le monde" ont déjà pris contact avec les États-Unis en vue de conclure de nouveaux accords commerciaux.

Le président Donald Trump avait annoncé le 2 avril l'introduction de droits de douane sur les produits en provenance de 185 pays et territoires. Des taxes universelles de 10% sont entrées en vigueur le 5 avril, tandis que des droits de douane spécifiques ont été appliqués le 9 avril. La Russie ne figure pas sur cette liste.

Le 9 avril, M. Trump a également annoncé la suspension de l'augmentation des droits de douane pendant 90 jours pour 75 pays ayant exprimé leur volonté de négocier. Pour ces pays, les tarifs d'importation de 10% seront maintenus. Le président américain a ajouté qu'il était disposé à discuter du niveau de ces droits de douane avec ses partenaires commerciaux. Par ailleurs, le chef de l'administration américaine n'a pas exclu la possibilité de prolonger cette période de suspension de trois mois.

TASS/VNA/CVN