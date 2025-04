Wall Street termine une semaine mouvementée en hausse

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi 11 avril, après une semaine marquée par l’instabilité liée à l’escalade commerciale entre Washington et ses partenaires. Le Dow Jones a progressé de 1,56%, le Nasdaq de 2,06% et le S&P 500 de 1,81%.