Le PM japonais prévoit de discuter bientôt des droits de douane avec Trump

"Je parlerai logiquement de la manière dont le Japon bénéficiera (aux États-Unis)", a fait savoir M. Ishiba lors d'une émission télévisée samedi 5 avril, ajoutant que le Japon allait réfléchir à de nouveaux investissements aux États-Unis.

M. Ishiba a également indiqué que le Japon n'avait pas l'intention d'imposer des droits de douane de rétorsion contre les États-Unis, en affirmant : "Nous ne répondrons pas du tac au tac".

M. Trump a annoncé une nouvelle série de taxes mercredi, imposant des droits de douane de base de 10% sur les importations en provenance de tous les partenaires commerciaux et des taux plus élevés pour certains d'entre eux. Le Japon s'est vu imposer les droits de douane américains de 24%, un taux plus élevé que prévu, mais Tokyo fait pression pour obtenir une exemption.

M. Ishiba prévoit de demander à M. Trump de reconsidérer les droits de douane en soulignant les contributions du Japon en tant que premier investisseur aux États-Unis, ont rapporté les médias locaux, le premier ministre ayant déclaré vendredi 4 avril que les nouveaux droits de douane américains avaient déclenché une "crise nationale".

