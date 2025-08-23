Turquie : deux frères néerlandais de 15 et 17 ans retrouvés morts dans un hôtel à Istanbul

Deux adolescents néerlandais ont été découverts morts dans leur hôtel à Istanbul et leur père a dû être hospitalisé, rapportent samedi 23 août les médias turcs qui semblent mettre en cause le repas pris la veille par les deux jeunes. Leur père, avec qui ils étaient en vacances, a été transporté à l’hôpital en état de choc.

Photo : AFP/DHA (Demiroren News Agency)

Selon la chaîne de télévision privée NTV, les deux garçons âgés de 15 et 17 ans étaient morts à l'arrivée de la police et des secours, alertés par l'hôtel où ils étaient descendus dans le quartier de Fatih.

"À leur arrivée, les ambulanciers ont constaté le décès des deux enfants. Le père a été transporté à l'hôpital en ambulance", indique la chaîne selon laquelle les trois, en vacances en Turquie, s'étaient rendus vendredi 22 août dans le quartier central et touristique de Taksim pour diner.

NTV précise que le père de famille, âgé de 57 ans, a été transporté à l'hôpital en état de choc mais que, contrairement à ses fils, il n'avait pas mangé la veille.

De même, rapporte le site d'information Haber Türk, "le père de famille a déclaré à la police avoir accompagné ses fils diner la veille dans le quartier de Taksim mais n'avoir pas mangé".

NTV cite un employé de l'hôtel, Mehmet Kirdag, qui a entendu le père appeler à l'aide.

"Il appelait ses enfants. Lorsque j'ai frappé à la porte et suis entré, les deux fils étaient morts, l'un dans le lit, l'autre par terre (...) À l'arrivée des ambulanciers, les deux jeunes hommes étaient décédés. Le père était en état de choc".

NTV précise que la police a ouvert une enquête.

AFP/VNA/CVN