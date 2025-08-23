Corps retrouvés dans la Seine : le suspect soupçonné de l'ensemble des meurtres "depuis le début"

L'homme interpellé mercredi 20 août pour homicides après la découverte de quatre corps dans la Seine à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) est mis en cause pour " l'ensemble des meurtres depuis le début ", a indiqué une source proche du dossier à l'AFP vendredi 22 août.

>> Les baignades dans la Seine bien perturbées par les pluies de juillet

>> Corps retrouvés dans la Seine : une deuxième enquête pour homicide ouverte

>> Au Pakistan, la pluie empêche les secouristes de retrouver les disparus de la mousson

Photo : AFP/VNA/CVN

Il est soupçonné de quatre homicides "depuis le début puisqu'il a été placé en garde à vue pour meurtres en concours", souligne encore cette source.

"Officiellement", l'homme est âgé de 24 ans, mais il existe des "incertitudes" sur son âge exact et sa nationalité, poursuit-elle.

Contacté, son avocat, Me Antoine Ory, n'a pas souhaité commenter à ce stade.

Le chef de meurtres en concours signifie que les soupçons se portent sur un "concours d'infractions": autrement dit le ou les meurtres ont pu être commis par une personne suspectée d'autres faits pour lesquels il n'a pas été définitivement condamné.

Lorsqu'il s'agit de meurtres en concours, la garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures.

Sollicité pour savoir les faits que recouvre la garde à vue de cet homme, le parquet de Créteil a indiqué que "tant que les mesures de garde à vue sont en cours, (il) ne s’exprimera pas sur ce dossier".

Une deuxième garde à vue dans ce dossier a débuté jeudi 21 août, mais aucune précision n'a été apportée sur de potentiels liens entre cette seconde garde à vue et la première.

Dans ce dossier, le ministère public a indiqué que deux des quatre corps retrouvés dans le fleuve présentaient des "lésions de violences", sans précision sur la présence ou non de telles lésions sur les deux autres corps.

Deux enquêtes pour homicide volontaire ont été ouvertes et confiées à la Brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.

Seule l'une des victimes a été identifiée à ce stade, un homme âgé d'une quarantaine d'années et domicilié dans le Val-de-Marne.

"De nombreux examens techniques (notamment médico-légaux) et investigations sont en cours afin notamment d’établir l’identité des trois défunts non identifiés, mais aussi les circonstances et la date de décès de l’ensemble des corps retrouvés", précisait le parquet samedi 23 août.

AFP/VNA/CVN