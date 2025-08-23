Espagne : la fin des incendies "se rapproche", estime la cheffe de la Protection civile

La fin des incendies qui ravagent l'Espagne depuis deux semaines, faisant quatre morts et détruisant des centaines de milliers d'hectares, " se rapproche ", a déclaré samedi 23 août la directrice générale de la Protection civile à la télévision publique TVE.

"Il ne reste plus grand-chose et la fin se rapproche", a estimé Virginia Barcones. Il s'agit d'incendies très "traîtres" et "il faut faire un dernier effort pour mettre fin à cette terrible situation", a-t-elle toutefois ajouté.

"Le sentiment général est celui d'une amélioration, d'une évolution favorable, que le pire est passé", a-t-elle insisté.

Toutefois, il reste selon elle "18 incendies de forêt actifs, dont 17 sont en +situation opérationnelle 2+", c'est-à-dire qu'ils représentent un danger pour les personnes et les habitations. Celui de Igüeña, dans la région de Castille-et-León (nord-ouest) est "particulièrement" inquiétant, a-t-elle ajouté.

Des centaines de personnes et de nombreux villages sont toujours évacués en raison de la menace des incendies, mais de nombreux habitants ont pu regagner leurs maisons au cours des dernières 24 heures.

Ces grands incendies ont particulièrement touché toute la moitié ouest du pays, les régions de Galice, Castille-et-León et Estrémadure. Ils ont débuté au milieu d'une vague de chaleur qui a duré 16 jours, avec des températures de 40°C dans tout le pays, voire 45°C dans plusieurs régions du sud.

Avec la fin de cette vague, une humidité plus élevée et des vents moins forts, "les conditions sont plus favorables" pour éteindre les incendies, a observé Mme Barcones.

