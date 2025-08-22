Colombie : cinq morts et 36 blessés dans un attentat au camion piégé près d'une base aérienne

L'explosion d'un camion piégé le 21 août à Cali, troisième ville de Colombie, près d'une base aérienne, a fait au moins cinq morts et 36 blessés, a indiqué le maire attribuant l'attaque au "narcoterrorisme".

>> Colombie : un candidat à la présidence blessé par balle dans un "attentat"

>> Colombie : un glissement de terrain près de Medellin fait au moins dix morts

Photo : AFP/VNA/CVN

En juin, une série d'attaques armées et de véhicules piégés près de postes de police avait tué sept personnes, cinq civils et deux policiers.

"Une bombe a été activée" près de l'école militaire d'aviation Marco Fidel Suarez, sur une artère du Nord de la ville de 2,2 millions d'habitants, a d'abord indiqué la police.

Annonçant le bilan de l'attaque à la presse, le maire de Cali, Alejandro Eder, a regretté que "Cali soit à nouveau victime d'une attaque narcoterroriste".

M. Eder a annoncé l'interdiction immédiate de circulation des camions dans sa ville, craignant d'autres attentats, et offert 10.000 dollars de récompense pour toute information auprès de la police.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent plusieurs personnes allongées au sol et prises en charge par les secours, un camion en flammes, plusieurs véhicules endommagés et de nombreuses vitres soufflées.

"Il y a eu un énorme bruit d'explosion près de la base aérienne", a déclaré un témoin, Hector Fabio Bolanos, 65 ans affirmant avoir vu "tellement de personnes blessées", au sol.

"Il y a eu des morts parmi les personnes passant sur l'avenue", a rapporté un autre témoin, Alexis Atizabal, 40 ans, qui était au moment de l'explosion dans son atelier de fabrication d'insignes dont les vitres, dit-il, ont volé en éclats sans faire de blessés.

Plusieurs bâtiments et une école à proximité ont été évacués.

La gouverneure régionale, Dilian Francisca Toro, a déclaré qu'il s'agissait d'une "attaque terroriste". "Le terrorisme ne nous vaincra pas", a-t-elle dit.

Les autorités n'ont pas précisé lequel des groupes armés implanté en Colombie est à l'origine de cet attentat à la bombe.

Attaque contre un hélicoptère

Le 21 août également dans le Nord-Ouest, huit personnes ont été tués et huit autres blessées dans des affrontements et une attaque de drone contre un hélicoptère de la police.

Un responsable de la police a expliqué que les assaillants avaient "harcelé" un groupe de personnes chargées d'éradiquer les plantations de feuilles de coca. Ils ont également attaqué à l'aide d'un drone l'un de leurs hélicoptères, qui s'est écrasé au sol.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent l'hélicoptère survolant la région, suivies d'une détonation et de sa chute.

L'attaque avait d'abord été attribuée par la police au cartel du Clan del Golfo, mais le ministre de la Défense Pedro Sanchez a rectifié, indiquant que "des informations récentes de @PoliciaColombia confirment que l'attaque a été perpétrée par l'E36, un groupe dissident criminel faisant partie du cartel alias Calarcá".

AFP/VNA/CVN