Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Ses derniers concerts remontent à 2010, à l'Olympia pour quatre dates et sur la scène de Bercy qu'elle foulait pour la 59e fois, pour un total de 700.000 spectateurs. Elle détient en outre le record féminin de représentations au Zénith de Paris avec 52 concerts.

"Tout cet amour que vous m'avez témoigné, depuis tant d'années, m'a fait réaliser que vous retrouvez sur scène devenait une évidence", confie Dorothée à ses fans dans un communiqué publié mercredi 11 juin.

"Se retrouver... pour le plaisir de partager les refrains qui ont jalonné nos vies. Se retrouver... tous ensemble, et vous entendre chanter à mes côtés. Se retrouver... pour se dire que ce n'est jamais terminé. (...) Je compte sur vous !", ajoute la chanteuse et ex-animatrice du "Club Dorothée".

"Entourée de ses musiciens et de ses danseurs, Dorothée écrira un nouveau chapitre de son histoire scénique et musicale dans cette salle mythique du Palais des Congrès et proposera un concert exceptionnel centré autour de ses plus grands tubes, mais aussi de surprises et de beaucoup d'émotion", indiquent ses producteurs, le groupe JLA et Alexandre Serin Productions.

La billeterie doit ouvrir jeudi midi 12 juin.

Nostalgie

Dorothée, 71 ans, joue à fond la carte de la nostalgie : elle a réuni en janvier plus de 4,4 millions de téléspectateurs sur TF1 à l'occasion de l'émission-hommage Merci Dorothée.

En 2023, elle a prêté sa voix à l'un des personnages de la version française du film Transformers: Rise of the Beasts, septième épisode de la saga. Le 16 juillet, elle sera au générique du long métrage d'animation Les Schtroumpfs le film pour un autre doublage de personnage, après avoir interprété la chanson des Schtroumpfs dans les années 1980.

Au cinéma, elle a joué dans L'Amour en fuite, La Gueule de l'autre, Pile ou Face ou Nicky Larson.

Victoire de la musique 1985 pour la chanson Les Petits Ewoks, Dorothée a enregistré 17 albums originaux et vendu vingt millions de disques, selon ses producteurs. Hou ! La menteuse ! figure parmi ses titres les plus célèbres.

Le spectacle Dorothée va faire chanter Bercy, en 1992, a accueilli plus de 500.000 spectateurs, dont 180.000 spectateurs à Bercy et 320.000 spectateurs en tournée, toujours selon ses producteurs.

Au plus fort de son succès, la chanteuse, qui a partagé des duos avec Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Ray Charles, Nana Mouskouri, Henri Salvador ou Hugues Aufray, s'est également produite en 1990 et 1991 en Chine, où elle était surnommée Dorothée Yao Gwen (Dorothée Rock n'Roll).

Elle est apparue début avril sur la scène de l'Accor Arena à l'occasion d'un concert de Julien Doré, pour interpréter en duo avec lui Allô, allô, monsieur l'ordinateur.

AFP/VNA/CVN