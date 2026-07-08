Plus de 100 jeunes Viêt kiêu attendus au Camp d'été du Vietnam 2026

Quelque 105 jeunes et étudiants vietnamiens résidant à l'étranger, venus de 35 pays et territoires, participeront au Camp d'été du Vietnam 2026, qui se déroulera du 12 au 25 juillet sur le thème "Voyage à travers le patrimoine, à la découverte des racines", a annoncé le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères.

>> Les jeunes Vietnamiens d’outre-mer célèbrent les 50 ans de la réunification nationale

>> La jeunesse vietnamienne d'outre-mer à la rencontre de la culture des gongs

>> Le camp d'été 2025 au Vietnam se termine sur une bonne note

Photo : VNA/CVN

Pendant 14 jours, les participants parcourront plusieurs localités des trois régions du Vietnam, notamment Hanoï, Ninh Binh, Nghê An, Quang Tri, Huê, Dà Nang, Gia Lai et Khanh Hoà. Placé sous le thème "Voyage à travers le patrimoine, à la découverte des racines", le programme leur permettra de découvrir plusieurs hauts lieux du patrimoine culturel vietnamien, dont des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, tels que le Complexe des monuments de Huê, le sanctuaire de My Son, la vieille ville de Hôi An ainsi que le Nha Nhac, musique de cour de Huê.

Le camp associera harmonieusement des activités d'éducation aux traditions nationales, de découverte de l'histoire, d'expériences culturelles et de perfectionnement en langue vietnamienne, afin de renforcer chez les jeunes Vietnamiens de l'étranger leur fierté nationale et leur attachement à leur pays d'origine.

Le programme comprendra également de nombreuses activités, notamment des visites du site mémoriel du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel et du site historique de Kim Liên (province de Nghê An), des cérémonies d'hommage aux héros et martyrs au quai II de Long Dai et au mémorial des soldats de Gac Ma, des activités consacrées à la souveraineté maritime au Centre d'exposition sur Hoàng Sa et à l'Institut océanographique de Nha Trang, des échanges avec les officiers et les élèves de l'Académie navale, une initiation aux arts martiaux traditionnels Tây Son ainsi qu'une visite du Centre de découverte scientifique de Quy Nhon, sans oublier de nombreuses activités culturelles, sportives et des jeux destinés à promouvoir la langue vietnamienne.

Selon les organisateurs, l'un des temps forts de cette édition sera constitué par les rencontres et échanges avec des intellectuels et artistes vietnamiens résidant à l'étranger, notamment la professeure Thai Kim Lan, installée en Allemagne, au Musée de la céramique ancienne de la rivière des Parfums, ainsi que dans l'espace mémoriel consacré au peintre Lê Ba Dang, établi en France. Ces activités contribueront à promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes tout en mettant en lumière le rôle et les contributions de la diaspora au développement du pays.

Organisé chaque année depuis 2004 par le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, en coordination avec les ministères, les secteurs concernés et les autorités locales, le Camp d'été du Vietnam a accueilli, en plus de vingt ans d'existence, des milliers de jeunes Vietnamiens de l'étranger. Il contribue à renforcer les liens entre les membres de la diaspora, à préserver et promouvoir l'identité culturelle nationale ainsi qu'à nourrir le sens des responsabilités et l'attachement des jeunes générations envers leur Patrie.

Dans le contexte de la nouvelle étape de développement du pays, le Camp d'été du Vietnam continue d'affirmer son rôle en tant qu'activité phare dans la mise en œuvre de la politique du Parti et de l'État à l'égard des Vietnamiens résidant à l'étranger. Il vise également à valoriser le potentiel de cette communauté, en particulier celui de sa jeune génération, afin de contribuer à l'édification d'un Vietnam prospère et heureux.

La cérémonie d'ouverture du Camp d'été du Vietnam 2026 se tiendra dans la soirée du 13 juillet à Hanoï, tandis que la cérémonie de clôture est prévue le 24 juillet sur la place 2 avril, à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoà.

VNA/CVN