Donner un nouvel élan au textile-habillement vietnamien

Au cours des quatre premiers mois de l’année, les exportations du secteur du textile-habillement du Vietnam ont dépassé 14,5 milliards de dollars, en hausse de 4,3% par rapport à la même période de 2025.

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Photo : Trân Hai/VNA/CVN

Pour atteindre l’objectif de 49 milliards de dollars d’exportations en 2026, les entreprises devront renforcer leur gouvernance, améliorer leur productivité et anticiper davantage les fluctuations du marché.

Au cours des quatre premiers mois de l’année, les exportations du secteur vietnamien du textile-habillement ont dépassé 14,5 milliards de dollars, en hausse de 4,3% par rapport à la même période de 2025. Pour atteindre l’objectif de 49 milliards de dollars d’exportations en 2026, les entreprises devront renforcer leur gouvernance, améliorer leur productivité et anticiper davantage les fluctuations du marché.

Une croissance encore vulnérable

Malgré des résultats globalement positifs par rapport à 2025, la croissance du secteur reste fragile dans un contexte de ralentissement de la consommation mondiale.

Nguyên Hùng Quy, directeur général de la Compagnie générale textile du Sud - Vinatex (VSC), explique que les variations du marché et la baisse de la demande entraînent un ralentissement des commandes, voire des réductions ou des annulations de contrats. Le volume des commandes au deuxième trimestre devrait ainsi diminuer de 20 à 25% par rapport à la même période de l’an dernier.

À cela s’ajoutent les perturbations des chaînes d’approvisionnement, notamment les retards de livraison des matières premières et accessoires importés de Chine, qui compliquent les plans de production des entreprises. Face à des délais de livraison de plus en plus serrés, les fabricants doivent accélérer les cadences, multiplier les heures supplémentaires et réorganiser en permanence leurs programmes de production.

Les donneurs d’ordre exigent également des prix toujours plus compétitifs, ce qui continue de réduire les marges bénéficiaires au cours des deuxième et troisième trimestres.

"Pour maintenir notre activité, nous poursuivons la diversification de nos marchés et de notre clientèle. Nous réduisons progressivement notre dépendance vis-à-vis du marché américain et développons davantage notre présence sur les marchés européen et japonais", souligne Nguyên Hùng Quy.

Nguyên Hông Liên, directrice générale de la Société par actions de textile-habillement de Huê, indique que son entreprise a activé dès le début du deuxième trimestre 2026 un plan d’adaptation face au ralentissement et à la forte fragmentation du marché mondial du textile.

Dans le secteur du fil textile, l’entreprise évite désormais de concentrer des volumes trop importants auprès d’un seul client afin de limiter les risques d’annulation de commandes ou de pression sur les prix en cas de retournement du marché. Les commandes sont réparties entre plusieurs partenaires traditionnels réputés fiables en matière de paiement, tandis que les nouveaux clients sans historique commercial restent limités dans cette période d’incertitude.

L’entreprise adapte également sa politique d’approvisionnement en coton et en fibres textiles afin d’acheter les matières premières au moment le plus opportun et de réduire les risques liés aux fluctuations des prix.

Dans la confection, les commandes sont assurées jusqu’au mois d’août et les négociations se poursuivent pour la fin de l’année. Si les contrats de sous-traitance (CMT) connaissent une amélioration tarifaire, les contrats FOB - incluant l’achat des matières premières, la production et la livraison - subissent une pression croissante sur les marges en raison de la hausse des coûts des matières premières et du transport.

L’entreprise mise également sur ses gains de productivité et la qualité de ses produits pour négocier de meilleurs tarifs et maintenir des flux financiers stables. Elle évite toutefois d’accepter des commandes dépassant ses capacités de production afin de limiter les risques d’annulation en cas de retournement du marché.

Selon Doàn Minh Duc, directeur général adjoint de la Compagnie générale de confection Nhà Bè, la hausse des coûts de production, l’évolution rapide des exigences des partenaires et la pression concurrentielle obligent les entreprises à faire preuve d’une grande souplesse dans l’organisation de la production et l’utilisation des équipements.

Miser sur des solutions flexibles

Selon les statistiques de l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement (Vitas), les exportations du secteur ont atteint 14,53 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de l’année, soit une progression de 4,3% en glissement annuel.

Les exportations de fils textiles se sont élevées à 2,62 milliards de dollars, en hausse de 20,1%, tandis que celles des vêtements ont atteint 11,9 milliards de dollars, en progression plus modérée de 1,3%.

Sur le marché américain, le Vietnam conserve sa première place avec 21,4% de parts de marché, loin devant le Bangladesh (11,1%) et la Chine (8,7%).

Malgré ces résultats encourageants, le secteur textile demeure confronté à de nombreuses incertitudes liées à la conjoncture internationale.

Les conflits entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que les tensions impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, devraient se prolonger et continuer de perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cette situation accentue également les tensions sur le marché pétrolier et entraîne une hausse persistante des coûts du transport maritime de conteneurs en raison de l’augmentation des surtaxes.

Cao Hữu Hiếu, directeur général du Groupe de textile-habillement du Vietnam (Vinatex), estime que les prochains mois resteront marqués par de fortes incertitudes susceptibles d’affecter significativement les résultats des entreprises.

Selon lui, les entreprises doivent bâtir des plans de production visant à maximiser la productivité et l’efficacité dès le deuxième trimestre afin de créer une dynamique favorable pour la fin de l’année, tout en surveillant attentivement l’évolution du marché afin de réagir rapidement.

Il souligne également que les performances du secteur depuis le début de l’année s’inscrivent dans la continuité de celles observées en 2025. Les douze unités de production de fil du groupe ont ainsi toutes enregistré des bénéfices au mois d’avril.

Toutefois, la croissance actuelle du secteur du fil textile reste essentiellement conjoncturelle et bénéficie encore des stocks de coton acquis à bas prix. Les entreprises doivent donc continuer à optimiser leurs bénéfices tant qu’elles disposent encore de cet avantage sur les coûts des matières premières.

"Le contexte de 2026 présente plusieurs similitudes avec celui de 2022, lorsque les résultats du premier semestre étaient relativement favorables avant un net ralentissement durant la seconde moitié de l’année", analyse Cao Huu Hiêu.

Selon lui, les tensions géopolitiques et l’évolution de la demande mondiale laissent présager un second semestre difficile pour le textile-habillement vietnamien.

"Compte tenu des fortes incertitudes du marché, même les commandes déjà prévues jusqu’au troisième trimestre ne peuvent être considérées comme totalement garanties. Les entreprises doivent donc accélérer leur production, améliorer leur gestion et réduire leurs coûts afin d’atteindre rapidement les objectifs fixés", affirme le dirigeant de Vinatex.

Thu Huong/CVN