Renforcer la coopération avec la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures

En recevant le 27 mai à Hanoï la présidente de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), Zou Jiayi, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec cette institution financière et continuerait d’y participer en tant que partenaire " fiable et responsable ".

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Photo : VNA/CVN

Pham Gia Tuc a félicité Zou Jiayi pour son élection à la présidence de l’AIIB pour le mandat 2026-2031. Selon lui, le choix du Vietnam parmi ses premières destinations officielles témoigne de l’importance accordée par la banque au rôle et à la position du pays.

Le vice-Premier ministre a rappelé que le développement des infrastructures constituait l’une des percées stratégiques du Vietnam. Le pays concentre actuellement ses efforts sur les lignes ferroviaires à grande vitesse, les réseaux ferroviaires urbains, les ports maritimes ainsi que les infrastructures aéroportuaires et autoroutières. Il a également indiqué que le Vietnam souhaitai renforcer la coopération avec l’AIIB dans ces domaines.

Outre les six projets de coopération avec la banque, le Vietnam coopère avec plusieurs partenaires, dont la Chine, dans des projets ferroviaires tels que les lignes Lào Cai - Hanoï - Hai Phong et Hanoï - Dông Dang, destinées à renforcer les connexions avec des corridors de transport internationaux vers la Chine, l’Asie centrale et la Russie.

Pham Gia Tuc a également mis en avant les priorités du Vietnam dans les énergies renouvelables, ainsi que dans le développement de centres nationaux de données et de villes intelligentes.

Il a souligné que les priorités de l’AIIB correspondaient aux objectifs de développement du Vietnam et a assuré que le gouvernement vietnamien continuerait de créer des conditions favorables à une coopération efficace avec la banque.

De son côté, Zou Jiayi a déclaré que le Vietnam jouait un rôle important pour l’AIIB. Elle a indiqué que la banque comptait actuellement 111 membres et soutenait plus de 370 projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures vertes et énergétiques, la connectivité transfrontalière, les infrastructures technologiques et la mobilisation des capitaux privés.

L’AIIB finance actuellement six projets au Vietnam et participe à la mise en œuvre de deux autres projets, dont un système de métro urbain.

Zou Jiayi a précisé que l’AIIB privilégiait une approche à moyen et long termes fondée sur une vision globale plutôt qu’un soutien limité à des projets isolés. Elle a exprimé le souhait de travailler étroitement avec les autorités vietnamiennes afin d’élaborer un portefeuille de coopération adapté aux priorités de développement du pays.

VNA/CVN