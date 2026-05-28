Utilisation de l'essence E10 : témoignages des consommateurs

Suite à des informations contradictoires concernant l'essence E10, de nombreux consommateurs ont décidé de l'essayer et ont partagé leurs expériences avec ce biocarburant. Les avis généralement recueillis indiquent que le moteur fonctionne en douceur, sans à-coups ni perte de puissance.

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Photo : VNA/CVN

L'article De nombreuses astuces pour profiter de l'essence E10, publié récemment dans le journal Tuôi tre (Jeunesse) en ligne, a suscité de nombreux témoignages de lecteurs sur leur expérience avec ce nouveau carburant.

Bien que des inquiétudes persistent concernant les véhicules anciens, les machines agricoles ou le risque de séparation de l'eau dans le réservoir, beaucoup ont indiqué qu'après avoir testé l'essence E10, leur expérience d'utilisation s'est avérée bien éloignée des craintes exprimées sur les réseaux sociaux.

Bich Ngoc raconte que sa moto achetée en 2014, qui fonctionnait auparavant à l'essence A92, roule depuis plus de 10 ans, mais "elle fonctionne toujours aussi bien, grimpant les côtes et les pentes sans effort". Par conséquent, elle a déclaré ne pas être trop inquiète quant au passage à ce nouveau type de carburant.

De son côté, le témoignage de Sy Hoang a suscité un vif intérêt. Il a admis être"très méticuleux avec son véhicule" et avoir été assez inquiet après avoir visionné plusieurs vidéos négatives sur l'E10 sur les réseaux sociaux.

Cependant, après avoir testé lui-même l'E10 RON95-V dans sa moto Wave 2012, il a indiqué que le véhicule fonctionnait "très normalement", accélérait "très en douceur" et n'avait ressenti aucun à-coups ni perte de puissance, contrairement à ses craintes.

Outre leurs témoignages, certains utilisateurs ont également apporté des éclairages techniques pour expliquer pourquoi l'E10 n'est peut-être pas aussi problématique que beaucoup le pensent.

Photo : VNA/CVN

Phong Vu a fait valoir que le fait que l'E10 ait un pouvoir calorifique inférieur d'environ 3% à celui du RON95 n'implique pas nécessairement une consommation de carburant proportionnelle. En effet, les performances du moteur dépendent de nombreux autres facteurs, tels que la température de la chambre de combustion, la résistance au cliquetis et le système de gestion du moteur.

Selon lui, pour de nombreux véhicules anciens dépourvus de systèmes de contrôle électronique, l'E10 peut même contribuer à un meilleur refroidissement du moteur par temps chaud grâce à l'évaporation plus rapide de l'éthanol.

"Lors des fortes chaleurs estivales comme actuellement, passer à l'essence E10 permettra à votre moteur d'être plus puissant, d'accélérer plus fort et de consommer moins de carburant, notamment pour les motos anciennes sans électronique", a-t-il affirmé.

Quels types de machines agricoles utilisent de l'essence E10 ?

Le débat autour de l'essence E10 ne se limite pas aux voitures ou aux motos anciennes ; d'autres utilisateurs de diverses machines industrielles et de petits moteurs ont également leur avis sur la question.

Hâu a indiqué que cette essence E10 n'est pas seulement utilisée pour les motos et les voitures, mais aussi pour les tondeuses à gazon, les pompes d'irrigation et, en particulier, les moteurs à deux temps nécessitant un mélange huile-essence. Il s'interroge donc sur les modalités d'utilisation de l'E10.

Hông a également soulevé la question suivante : lors du passage à l’E10, faut-il vidanger complètement le réservoir d’essence usagée ou peut-on la mélanger avec du RON95 comme d’habitude ?

Par ailleurs, Lê Van Thuân estime que la principale préoccupation actuelle est le risque de "séparation de l’eau" lorsque l’éthanol absorbe l’humidité, notamment dans les voitures familiales peu utilisées.

Tâm An/CVN