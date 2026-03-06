Dông Thap : l’agriculture intelligente et l’innovation au cœur du développement rural

Dans la province de Dông Thap (Sud), le secteur agricole connaît une mutation profonde, délaissant les méthodes traditionnelles pour embrasser une économie agraire moderne.

L’application des hautes technologies, la professionnalisation des exploitants et l’innovation constante au sein des chaînes de valeur sont devenues les nouveaux piliers permettant aux produits du "Pays des Lotus" de s’affirmer sur la scène internationale.

Lors du séminaire intitulé "Le paysan professionnel", organisé le 28 février dans la commune de Tân Duong, le portrait de l’agriculteur de l’ère numérique a été esquissé avec précision. Il ne s’agit plus seulement d’un producteur, mais d’un véritable gestionnaire maîtrisant les outils technologiques et les subtilités du marché.

Cette initiative concrétise la stratégie provinciale visant à transformer la production brute en une économie agricole à haute valeur ajoutée. Sous la devise "Pratiquer l’agriculture par le savoir, aller loin par la coopération", cette rencontre a démontré que les modèles intelligents constituent désormais une réalité tangible.

Photo : NNMT/CVN

L’exemple de l’Union des coopératives de fleurs ornementales de Tân An, à Sa Dec, illustre parfaitement cette transition. Face aux défis climatiques, les horticulteurs ont su adapter des variétés importées en ajustant les techniques d’éclairage et d’irrigation. Plus audacieux encore, ils ont associé l’agriculture au tourisme expérientiel en créant des champs de fleurs flottants, attirant ainsi des milliers de visiteurs et multipliant leurs revenus. De son côté, la filière de la mangue à Cao Lanh se distingue par des critères de qualité innovants visant à standardiser la production afin de conquérir les marchés les plus exigeants.

Un maillon intellectuel d’une chaîne de valeur global

La dimension "intelligente" de l’agriculture locale repose également sur une gestion rigoureuse de la qualité et de la traçabilité. Pour répondre aux normes internationales, notamment pour l’exportation du durian, les producteurs adoptent désormais des codes de zone de culture et recourent aux outils numériques pour contrôler les résidus de pesticides. Comme le soulignent les acteurs locaux, l’agriculteur doit se percevoir comme un maillon intellectuel d’une chaîne de valeur globale, et non comme un simple vendeur de matières premières.

Cette dynamique est soutenue par une volonté politique affirmée de placer la science et l’innovation au centre des priorités. Lê Quôc Thanh, directeur du Centre national de vulgarisation agricole, a indiqué que le système de vulgarisation, de l’échelon central au niveau local, accompagnera désormais les agriculteurs dans ce processus de professionnalisation.

Photo : NNMT/CVN

Selon lui, la vulgarisation ne se limite plus au simple transfert de techniques culturales, mais doit s’étendre à l’organisation de la production, à la connexion avec les experts du marché, à l’accès aux technologies de pointe et à la communication numérique. La mise en place de réseaux d’experts par filière permettra aux agriculteurs d’accéder plus rapidement aux connaissances universelles.

De son côté, Lê Minh Hoan, vice-président de l’Assemblée nationale, a souligné que le monde évolue rapidement sous l’impulsion de l’intelligence artificielle et des biotechnologies. Les agriculteurs vietnamiens doivent donc s’approprier ces outils pour améliorer l’esthétique et la saveur de leurs produits. L’ambition finale de Dông Tháp est de passer d’une fierté fondée sur l’exportation brute à une industrie de transformation approfondie, capable de décliner un même produit en une multitude de dérivés à forte valeur ajoutée.

M. Hoan souligne qu’un agriculteur moderne "doit actualiser en permanence les informations relatives au marché mondial, s’approprier les nouvelles technologies et savoir raconter l’histoire de ses propres produits". La valeur des produits agricoles ne réside plus seulement dans le rendement, mais également dans l’intégrité du processus de production, la responsabilité envers les consommateurs et la capacité à accroître la valeur ajoutée grâce à la transformation, à la communication et à l’innovation.

Truong Giang/CVN