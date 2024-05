Le prix de l'essence RON 95-III en légère hausse

Depuis 15h00 jeudi 2 mai, le prix du litre d'essence RON 95-III augmente de 40 dôngs pour s'établir à 24.950 dôngs, tandis que celui d'essence E5 RON 92 est toujours au prix de 23.910 dôngs le litre, selon une décision conjointe des ministères de l'Industrie et du Commerce ; et des Finances.

Cependant, le prix du diesel 0.05S a baissé de 110 dôngs et le prix du pétrole lampant, de 140 dôngs. Le diesel est désormais vendu à 20.600 dôngs le litre et le pétrole lampant à 20.540 dôngs le litre. Le prix du mazout a augmenté de 260 dôngs le kilo et est vendu désormais à 17.600 dôngs le kilo.

VNA/CVN