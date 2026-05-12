Dông Nai : une nouvelle dynamique de développement après son changement de statut

Après sa fusion et sa transformation officielle en ville relevant du pouvoir central depuis le 30 avril 2026, Dông Nai se trouve face à une opportunité historique de redéfinir son rôle et sa position dans un nouvel espace de développement.

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Photo : Công Phong/VNA/CVN

Au-delà d’un changement administratif, cet événement ouvre de larges perspectives pour accélérer le développement socio-économique, notamment dans les domaines du tourisme, des services et de l’innovation.

Un nouveau statut, de nouveaux moteurs

Située au cœur de la région économique clé du Sud, Dông Nai joue depuis longtemps un rôle important comme pôle de croissance, avec des atouts en industrie et en logistique. Après sa fusion avec l’ancienne province de Binh Phuoc, son espace de développement s’est considérablement élargi, favorisant la formation de chaînes de valeur multisectorielles.

La mise en service progressive de l’aéroport international de Long Thành constitue un avantage majeur. Ce projet d’infrastructure clé ne se limite pas au transport, mais peut redéfinir la structure de développement de toute la région.

Photo : Sy Tuyên/VNA/CVN

Selon Lê Truong Son, vice-président du Comité populaire de Dông Nai, la localité ne se limite pas à son rôle industriel. Elle dispose aussi de ressources touristiques riches, avec des écosystèmes naturels variés et un patrimoine culturel et historique remarquable.

Pour le Dr Dinh Công Khai, de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, les grandes infrastructures, en particulier l’aéroport de Long Thành, offrent à Dông Nai l’opportunité de devenir un point de connexion stratégique, tant sur le plan économique que touristique et culturel.

Un tournant pour le tourisme

Le tourisme est l’un des secteurs les plus prometteurs dans cette transformation. L’aéroport international de Long Thành est considéré comme une porte d’entrée vers les flux de visiteurs internationaux.

Selon Lê Truong Son, cet aéroport constitue un véritable moteur de développement, incitant le secteur touristique à passer d’un modèle spontané à une approche plus professionnelle, structurée et compétitive.

Des experts estiment que les grands hubs aéroportuaires entraînent souvent le développement des services comme l’hôtellerie, les voyages, le tourisme d’affaires (MICE), le commerce et la logistique. L’augmentation du nombre de passagers internationaux créera une forte demande en services de qualité et en main-d’œuvre qualifiée.

Pour exploiter pleinement ce potentiel, il est nécessaire de renforcer la coordination entre les secteurs de l’aviation, de l’urbanisme et du tourisme, ainsi que de développer des politiques adaptées pour soutenir les infrastructures stratégiques et la coopération régionale.

Dông Nai vise également à développer un écosystème de services liés à l’aéroport, avec la participation de l’État, des entreprises et des établissements de formation.

Box : D’ici 2030, Dông Nai ambitionne d’accueillir environ 11 millions de visiteurs, avec des recettes touristiques de 12.000 milliards de dôngs. Pour 2026, l’objectif est de 5,8 millions de visiteurs et 4.500 milliards de dongs de recettes.

Vers une ville dynamique et durable

Le nouveau statut de ville relevant du ressort central suscite de grandes attentes. Beaucoup estiment qu’il permettra à Dông Nai de bénéficier de politiques spécifiques pour soutenir un développement global et durable.ù*

Photo : Quôc Khanh/VNA/CVN

Les habitants espèrent notamment une amélioration des infrastructures, des services publics et des opportunités d’emploi, en particulier pour les jeunes. Cependant, cette transformation s’accompagne aussi de défis, notamment en matière de gestion urbaine, de pression démographique, d’environnement et de protection sociale.

Un centre d’innovation et de haute technologie

Dans sa stratégie à long terme, Dông Nai ne veut pas seulement rester un centre industriel, mais ambitionne de devenir un pôle d’innovation et de haute technologie.

Elle prévoit de développer la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, avec pour objectif que l’économie numérique représente plus de 30% du PIB local d’ici 2030. Elle mise sur des domaines clés comme l’intelligence artificielle, l’automatisation, les données numériques et l’énergie verte.

Des zones dédiées à la technologie numérique et à l’innovation sont en cours de développement autour de l’aéroport de Long Thành, avec l’ambition d’attirer de grandes entreprises technologiques et de renforcer la compétitivité.

Parallèlement, Dông Nai accorde une grande importance à la formation de ressources humaines qualifiées et au renforcement des liens entre entreprises, universités et autorités publiques.

Dông Nai dispose aujourd’hui de nombreux atouts pour se développer dans cette nouvelle phase. Toutefois, pour concrétiser son ambition de devenir une ville moderne et un centre économique, de services et technologique majeur, elle devra continuer à améliorer sa planification, sa gouvernance et assurer un développement équilibré et durable.

Avec ses bases solides et sa volonté d’innovation, Dông Nai est appelée à devenir un pôle de croissance dynamique du Sud-Est et à contribuer fortement au développement du pays dans cette nouvelle ère.

VNA/CVN