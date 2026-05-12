Le XIe Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam s’ouvre à Hanoï

Le XI e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031 s’est ouvert solennellement dans la matinée du 12 mai à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm.

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Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti du FPV et des organisations de masse au niveau central, ainsi que présidente du Comité central du FPV du 10e mandat, a souligné qu’au cours de la période 2024-2026, sous la direction du Parti, le système du FPV avait continuellement renouvelé ses contenus et ses modes d’action.

Elle a affirmé que le FPV avait pleinement joué son rôle de centre de rassemblement et de consolidation de la grande union nationale, tout en participant activement à l’édification du Parti et de l’État, à l’amélioration de l’efficacité du contrôle et de la critique sociale, ainsi qu’à la protection des droits et intérêts légitimes du peuple. Le Front a également contribué à promouvoir la démocratie et à renforcer le consensus social.

Selon Bùi Thi Minh Hoài, le FPV a pris une part active à l’élaboration et à la consultation populaire sur le projet de résolution portant modification et complément de plusieurs articles de la Constitution de la République socialiste du Vietnam. L’organisation a également apporté des contributions importantes au succès des élections des députés de la XVIe Assemblée nationale et des conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Le Front a en outre mobilisé la population autour des mouvements d’émulation patriotique et apporté un soutien rapide aux habitants durement touchés par les catastrophes naturelles et les inondations, notamment aux personnes défavorisées et vulnérables, conformément à l’orientation du Parti visant à ne laisser personne de côté.

Bùi Thi Minh Hoài a indiqué que le XIe Congrès national du FPV se tenait dans un contexte où le pays entre dans une nouvelle phase de développement, marquée à la fois par de grandes opportunités et de nombreux défis. Sous la direction du Parti, l’ensemble de la nation s’attache à concrétiser l’aspiration à un Vietnam prospère, civilisé et heureux, doté d’une économie indépendante et autonome, profondément intégrée au monde.

Elle a qualifié ce Congrès d’événement politique et social majeur, suscitant l’attention particulière des différentes couches de la population au Vietnam comme de la communauté vietnamienne à l’étranger. Il s’agit également du premier congrès du FPV organisé selon un nouveau modèle de fonctionnement, affirmant ainsi sa nouvelle position et ses nouvelles méthodes d’action.

Le Congrès est chargé d’évaluer de manière globale la situation des différentes couches sociales et du bloc de grande union nationale, de dresser le bilan de la mise en œuvre de la Résolution et du Programme d’action du Xe mandat pour la période 2024-2026, de définir les orientations, objectifs et programmes d’action pour le mandat 2026-2031, ainsi que de modifier et compléter les statuts du FPV.

Sous la devise "Solidarité - Démocratie - Renouveau - Créativité - Développement", la présidence du Congrès a appelé les délégués à faire preuve d’un haut sens des responsabilités, d’esprit d’unité et d’intelligence collective afin d’apporter des contributions substantielles aux documents soumis au Congrès.

Le Congrès a lancé un appel aux Vietnamiens du pays et de l’étranger afin de renforcer l’esprit patriotique, la force de la grande union nationale, l’autonomie et la créativité autour de l’objectif commun d’un "peuple prospère, d’un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé".

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le FPV ambitionne notamment de mobiliser plus de 50.000 milliards de dôngs en faveur des activités de protection sociale et de soutien communautaire. Il vise également à mettre en œuvre, dans l’ensemble des provinces et localités, des modèles pilotes de sécurité sociale communautaire et à généraliser des plateformes numériques de réception des recommandations citoyennes accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

D’ici à la fin du mandat, l’objectif est également que l’ensemble des cadres du FPV et des organisations sociopolitiques bénéficient de formations en compétences professionnelles et numériques, tandis que toutes les communes et tous les quartiers devraient disposer de plateformes de réseaux sociaux destinées à renforcer l’interaction directe avec les citoyens et à recueillir leurs avis et propositions.

Le Congrès a par ailleurs défini trois orientations stratégiques majeures et sept programmes d’action prioritaires, portant notamment sur le renforcement de la propagande et de la mobilisation populaire, la protection des droits légitimes des citoyens, la promotion du développement socioéconomique, de l’innovation scientifique et technologique et de la transformation numérique, ainsi que sur le renforcement du rôle d’autogestion des communautés, l’intensification des activités de diplomatie populaire et la réforme de l’organisation du système du FPV afin d’en améliorer l’efficacité et la performance institutionnelle.

VNA/CVN