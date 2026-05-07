Zéro attente à Đồng Nai : le modèle "Vendredi express" plébiscité par la population

Grâce au modèle "Vendredi express" mis en œuvre dans la commune de Binh Minh, province de Dông Nai (Sud), les administrés peuvent désormais accomplir leurs formalités en un temps record. En garantissant un traitement le jour même, cette initiative supprime les délais d'attente et renforce l’efficacité de l’administration locale.

>> Hanoï renforce la réforme du secteur public conformément à la Résolution 79

>> Le Vietnam déploie un système de coordination administrative

Photo : VNN/CVN

La mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux ne se limite pas à une réorganisation institutionnelle : elle a entraîné des changements concrets dans la manière de servir les citoyens à l’échelon local.

Dans la commune de Binh Minh, ces évolutions, discrètes mais tangibles, se traduisent par un traitement des dossiers plus rapide, plus transparent, ainsi que par une réduction notable des délais d’attente.

Au Centre de services administratifs publics de la commune, au premier trimestre 2026, l’ensemble des procédures a été réceptionné et traité selon le mécanisme du guichet unique et du guichet unique intégré. Par ailleurs, 100% des dossiers ont été déposés en ligne, témoignant d’une avancée notable dans la transformation numérique au niveau local.

Durant cette période, le Centre a reçu 3.725 dossiers et en a traité 3.434, dont 100% dans les délais ou en avance ; 291 dossiers sont actuellement en cours de traitement, conformément à la réglementation.

Ces chiffres illustrent non seulement l’efficacité du nouveau dispositif administratif, mais aussi le passage d’une gestion passive à une approche plus proactive dans le traitement des procédures.

Selon l’indice d’évaluation de la réforme administrative, la commune de Binh Minh se classe actuellement 7ᵉ sur 95 communes et quartiers de la province de Dông Nai.

Le "Vendredi express"

L’un des points marquants à Binh Minh est la mise en place du modèle du "Vendredi express" grâce auquel les habitants venus venus pour leurs formalités administratives bénéficieront d'un traitement immédiat : ils repartent avec leurs actes officiels sans aucun délai d'attente.

Chaque vendredi, la commune organise la réception et le traitement, dans la journée, de quatre groupes de procédures essentielles : délivrance d’attestations de situation matrimoniale ; enregistrement des mariages ; délivrance de copies d’actes d’état civil, dont les actes de naissance ; enregistrement des décès.

Photo : VNN/CVN

Pour les dossiers complets et conformes, les fonctionnaires compétents les reçoivent, les traitent, les soumettent à la signature des responsables et délivrent les résultats le jour même. Ce modèle permet aux habitants de gagner du temps et de réduire les coûts de déplacement, tout en renforçant la transparence et la responsabilité des agents publics.

Nguyên Van Hung, habitant du hameau d’An Chu (commune de Binh Minh), n’a pas caché sa surprise après avoir finalisé la procédure de délivrance d’une copie d’acte de naissance. Selon lui, auparavant, les démarches d’état civil nécessitaient plusieurs jours d’attente, voire plusieurs déplacements pour compléter les dossiers.

"Les agents vérifient les dossiers, donnent des instructions en cas de pièces manquantes, puis traitent immédiatement la demande. Il n’est plus nécessaire de revenir plusieurs fois, c’est très pratique", a-t-il déclaré.

La simplification des procédures et l’autonomie accrue accordée au niveau communal ont permis aux habitants d’accéder plus rapidement et plus facilement aux services publics. Du côté des agents en charge du traitement, les changements sont également notables, tant dans les processus que dans la charge de travail.

Nguyên Thi Thuy Duong, fonctionnaire chargée de la justice et de l’état civil de la commune de Binh Minh, indique que, depuis la mise en place de l’administration à deux niveaux, la charge de travail a nettement augmenté, en particulier avec le déploiement du modèle "Vendredi express".

"Le volume de travail a augmenté d’environ 40% par rapport à auparavant, mais les procédures restent rapides et efficaces grâce à l’optimisation et à la numérisation du système. Les dossiers sont reçus sur la plateforme et immédiatement orientés pour traitement", a-t-elle expliqué.

Pham Thi Lê Thuy, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Binh Minh, souligne que ce modèle a été mis en place pour répondre aux besoins réels des habitants, nombreux à souhaiter finaliser leurs démarches dans la semaine.

"Après six mois de mise en œuvre, les résultats sont clairement positifs : les délais de traitement ont été réduits, les habitants n’ont plus à attendre et le taux de satisfaction a augmenté", a-t-elle affirmé.

Selon les responsables locaux, ce modèle ne constitue pas seulement une solution pour améliorer la qualité du service public, mais crée également une dynamique positive incitant les agents à renforcer leur sens des responsabilités et leur proactivité, dans la perspective de construire une administration au service des citoyens, centrée sur leurs besoins.

Thu Huong/CVN