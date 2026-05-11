Remise de pêcheurs et de bateaux en détresse aux autorités chinoises

Le Commandement des gardes-frontières de la ville de Hai Phong a procédé à la remise de deux bateaux de pêche ainsi que de dix pêcheurs chinois en détresse en mer aux forces chinoises chargées de l’application de la loi.

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Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi du 11 mai, dans la zone située sur la ligne de délimitation du golfe du Bac Bo, à environ 20 milles nautiques à l’est de l’île de Bach Long Vi, le Commandement des gardes-frontières de la ville de Hai Phong, en coordination avec la flottille des gardes-frontières 38 (relevant du Commandement des gardes-frontières) et le Commandement de la région 1 des garde-côtes vietnamiens, sous la direction du colonel Nguyên Duc Hanh, chef de la délégation, a procédé à la remise de deux bateaux de pêche ainsi que de dix pêcheurs chinois en détresse en mer aux forces chinoises chargées de l’application de la loi.

La remise s’est déroulée conformément aux dispositions du droit et aux usages internationaux. Lors de cette opération, le Commandement des gardes-frontières de Hai Phong a restitué l’ensemble des papiers d’identité, la liste des membres d’équipage ainsi que les certificats médicaux des dix pêcheurs. Après avoir bénéficié d’une assistance humanitaire sur l’île de Bach Long Vi, les pêcheurs se trouvaient dans un état de santé stable et lucide.

En particulier, les gardes-frontières de Hai Phong ont remis à la partie chinoise l’intégralité des images et vidéos retraçant les opérations de sauvetage et de réparation des embarcations, témoignant ainsi de la transparence et des efforts maximums déployés par le Vietnam dans les opérations de recherche et de sauvetage des marins en détresse en mer.

Le représentant de la subdivision de Hainan des garde-côtes chinois a exprimé sa sincère gratitude envers le Parti, l’État, le gouvernement vietnamiens ainsi qu’envers les gardes-frontières et les forces compétentes vietnamiennes. Dans cette situation d’urgence, lorsque les bateaux dérivaient et s’étaient échoués sur des récifs, l’intervention rapide et efficace des forces vietnamiennes a permis de sauver les pêcheurs chinois.

Les pêcheurs chinois ont également adressé une lettre de remerciement aux forces vietnamiennes pour avoir bravé les dangers afin de mener avec succès les opérations de sauvetage des deux embarcations et des dix pêcheurs.

À l’issue de la cérémonie de remise, les deux parties sont parvenues à un large consensus sur la nécessité de renforcer davantage leur coopération, conformément aux orientations du Parti, des gouvernements et des ministères de la Défense des deux pays. Cette coopération portera notamment sur le contrôle et la protection de la souveraineté maritime et insulaire, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ainsi que contre les crimes en mer.

Les deux parties ont également convenu de maintenir des canaux de communication réguliers et une coordination étroite en matière de prévention des catastrophes naturelles et de secours en mer, contribuant ainsi à bâtir une zone maritime de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

La remise s’est achevée avec succès, contribuant à renforcer davantage la solidarité et l’amitié entre les forces de protection des frontières, les forces chargées de l’application de la loi en mer ainsi que les peuples vietnamien et chinois.

Auparavant, les 4 et 5 mai 2026, dans les eaux du golfe du Bac Bo au large de Hai Phong, les mauvaises conditions météorologiques avaient provoqué deux accidents impliquant des bateaux de pêche chinois et dix pêcheurs. Les gardes-frontières de Hai Phong étaient rapidement intervenus sur les lieux pour mener les opérations de secours et fournir une assistance humanitaire.

Après plusieurs jours d’efforts, les gardes-frontières de Hai Phong, en coordination avec les autres forces concernées, sont parvenus à dégager les deux embarcations des récifs et à les remorquer vers le port-abri de Bach Long Vi afin d’y effectuer les réparations nécessaires.

VNA/CVN