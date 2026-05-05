Réinventer le rail pour séduire les voyageurs

Le rail vietnamien change de dimension. Avec l’émergence de trains de nouvelle génération comme le "Hoa Phuong Do", le voyage en train dépasse sa fonction utilitaire pour devenir un choix d’expérience, au cœur des nouvelles attentes des passagers.

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Photo : NDEL/CVN

Le secteur ferroviaire vietnamien connaît une mutation visible : les passagers ne recherchent plus seulement un trajet, mais une véritable expérience. Le train "Hoa Phuong Do", mis en service il y a un an, incarne cette transformation. Fini l’image des wagons vieillissants : place à des voitures modernes, lumineuses et élégamment conçues, offrant un cadre confortable et esthétique.

Très prisé des jeunes, le train est désormais perçu comme un "espace de check-in mobile". Chu Dung, étudiant à l’Université des transports, raconte avoir choisi le train avec ses amis pour "profiter d’un moment de détente" lors d’un séjour de trois jours à Haiphong. Une impression partagée par Nguyên Nhât Minh, enseignant à Hanoï, qui évoque une ambiance "relaxante et originale", bien différente des trains-couchettes traditionnels.

Pour Dô Thi Diêm Hang, le train offre une liberté appréciable : des horaires flexibles et des sièges confortables, idéaux pour organiser un itinéraire vers l’île de Cat Bà. Cette nouvelle manière de voyager séduit aussi les passagers plus âgés. À 84 ans, Nguyên Thi Xiêng se dit agréablement surprise par la modernisation : "les trains sont plus beaux et plus doux qu’avant".

Même constat pour Mme Dinh, 71 ans, ancienne enseignante, qui a expérimenté une voiture VIP : "c’est cela, voyager". Elle souligne notamment la qualité de l’insonorisation et le confort permettant un repos optimal durant le trajet.

Photo : NDEL/CVN

Durant les quatre jours de congé, de nombreuses familles ont opté pour le train, attirées par sa sécurité et son confort. Luong Thi Nhu An, retraitée, explique que sa famille nombreuse privilégie ce mode de transport pour sa fiabilité et la qualité du service à bord. De son côté, Bùi Trong Tùng, enseignant à l’Université polytechnique de Hanoï, observe une nette amélioration : espaces plus propres, équipements modernes, et services attentionnés. Selon lui, la hausse des tarifs reste justifiée par la montée en gamme.

Des chiffres qui confirment la tendance

Le succès du train "Hoa Phuong Do" se reflète dans les statistiques. Selon Trân Van Hanh, directeur de la branche ferroviaire de Hai phong, près de 110.000 passagers ont été transportés lors de la fête des rois Hùng (fin avril 2026), dont 26.800 sur la ligne Hanoï - Hai Phong. À lui seul, le train "Hoa Phuong Do" a accueilli environ 23.000 voyageurs.

Photo : NDEL/CVN

La dynamique s’est confirmée pendant les congés du 30 avril et du 1er mai, avec près de 150.000 passagers sur l’ensemble du réseau. Sur la ligne Hanoï - Hai Phong, 37.700 voyageurs ont été enregistrés, dont 31.000 pour ce train haut de gamme.

Photo : CTV/CVN

Derrière cette réussite, les efforts du personnel sont déterminants. Cao Tô Ngoc, chef de train avec plus de 20 ans d’expérience, souligne que la satisfaction des passagers constitue la principale motivation, malgré la pression des périodes de pointe. Les revenus, désormais compris entre 9 et 15 millions de dôngs mensuels, contribuent également à stabiliser les équipes.

Entre satisfaction et attentes

Malgré ces avancées, certaines attentes subsistent. Trân Thanh Hai, employé de bord, souhaite une modernisation continue des équipements pour attirer davantage de clients. Certains passagers suggèrent d’améliorer les sièges ou de diversifier les services de restauration, notamment en remplaçant les gobelets en plastique pour boissons chaudes par des matériaux plus sûrs.

D’autres, comme le chef de train Cao Tô Ngoc, appellent à investir dans la puissance des locomotives et la qualité des voies afin d’améliorer encore le confort du trajet.

Thao Nguyên/CVN