Dà Nang mise sur la coopération technologique avec la République de Corée

Réunis à Séoul le 19 septembre, des responsables de Dà Nang et des partenaires sud-coréens ont discuté de nouvelles pistes de coopération dans les technologies et l’innovation, notamment dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les énergies vertes et les villes intelligentes, avec l’objectif de concrétiser davantage les relations entre les deux parties.

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Photo : VNA/CVN

Le séminaire "Coopération future Dà Nang - République de Corée 2026 : découvrir Dà Nang et connecter de nouvelles opportunités" s’est tenu le 19 septembre à Séoul, en présence notamment de l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, du président du Comité populaire de Dà Nang, Nguyên Manh Hung, du consul général de la République de Corée à Dà Nang, Han Jung Il, ainsi que de représentants des services municipaux et de nombreuses organisations et entreprises technologiques sud-coréennes.

Évoquant les orientations de la coopération bilatérale, l’ambassadeur Vu Hô a souligné que les relations entre Dà Nang et ses partenaires sud-coréens devaient évoluer résolument d’une coopération en largeur vers une coopération en profondeur, avec les sciences et technologies au cœur de cette dynamique. L’élargissement de l’espace urbain et du territoire de Dà Nang depuis 2025 offre de nouvelles opportunités, mais pose également des défis en matière de gouvernance, nécessitant le partage d’expériences et l’accompagnement des entreprises sud-coréennes.

Le président du Comité populaire de Dà Nang, Nguyên Manh Hung, a souligné que la ville mobilisait ses ressources pour accélérer son développement dans les secteurs de haute technologie et considérait la République de Corée comme l’un de ses principaux partenaires stratégiques. Dà Nang entend notamment approfondir sa coopération dans l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les énergies vertes et les villes intelligentes.

La formation et le développement de ressources humaines hautement qualifiées, ainsi que la promotion du commerce et de l’investissement, figurent également parmi les priorités. La ville s’est engagée à améliorer son environnement d’investissement, à renforcer l’accompagnement des entreprises et à accélérer la transformation numérique de l’administration. Des politiques préférentielles spécifiques doivent également contribuer à simplifier les procédures et à attirer des projets à forte composante technologique et à forte valeur ajoutée.

Signature de deux protocoles d’accord

En vue d’une nouvelle vague d’investissements, les services de Dà Nang ont présenté les atouts de la ville en matière d’infrastructures, de logistique et de semi-conducteurs, ainsi que les terrains disponibles pour le Centre financier international. Le Service municipal des sciences et technologies a, de son côté, exposé les orientations de développement des villes intelligentes et de l’écosystème d’innovation. Le réseau 5G couvre actuellement 98% du territoire municipal, offrant une infrastructure essentielle au déploiement de nouvelles applications technologiques.

Du côté sud-coréen, Son Ha Eun, présidente de l’Association sud-coréenne pour la science et la technologie de l'IA et de la blockchain, a présenté une vision visant à accompagner la transformation de Dà Nang, de ville touristique en pôle régional de l’IA et de la transformation numérique. Trois axes de coopération ont été proposés : le transfert de technologies de pointe dans l’administration intelligente et les biotechnologies ; le développement de plateformes numériques inspirées de l’expérience de l’application BumTalk pour soutenir les petits commerçants ; et le renforcement des liens entre universités et instituts de recherche des deux pays afin de former des spécialistes.

Au cours des échanges, les autorités de Dà Nang ont répondu aux préoccupations de plusieurs start-up sud-coréennes actives dans l’IA et les semi-conducteurs, réaffirmant leur volonté de faciliter les procédures et de mettre en place des mesures d’accompagnement adaptées aux investisseurs.

La rencontre a également été marquée par la signature de deux protocoles d’accord portant respectivement sur le développement des semi-conducteurs et la construction d’un écosystème de l’intelligence artificielle à Dà Nang. Ces accords ouvrent la voie à une concrétisation accrue de la coopération technologique entre les deux parties.

VNA/CVN



