Le commerce électronique, un tremplin pour l’entrepreneuriat des jeunes

Selon des experts, les compétences en commerce électronique sont devenues essentielles pour les jeunes entrepreneurs. Elles couvrent notamment la vente multiplateforme, le commerce social, la diffusion en direct, le marketing d’affiliation, l’analyse de données et la logistique.

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Photo : VNA/CVN

Le commerce électronique ouvre une nouvelle voie d’entrepreneuriat pour les jeunes en réduisant considérablement les obstacles liés au capital, aux locaux et à l’accès au marché. À partir d’un simple téléphone, d’une boutique en ligne ou d’une session de diffusion en direct, ils peuvent désormais proposer leurs produits à un vaste public de consommateurs.

Toutefois, pour transformer cette opportunité en un moyen de subsistance durable, les jeunes entrepreneurs doivent passer d’une logique de vente au détail à la construction de modèles d’affaires professionnels et structurés.

Nguyên Huu Tuân, directeur du Centre pour le développement du commerce électronique et des technologies numériques (eComDX) du ministère de l’Industrie et du Commerce, souligne que les compétences en commerce électronique sont devenues essentielles pour les jeunes entrepreneurs. Elles couvrent notamment la vente multiplateforme, le commerce social, la diffusion en direct, le marketing d’affiliation, l’analyse de données et la logistique.

Ces compétences permettent non seulement de rechercher des opportunités d’emploi, mais aussi de créer des entreprises avec des coûts de démarrage réduits.

Cependant, le manque de connaissances en gestion, en fiscalité, en droit, en propriété intellectuelle et en exploitation constitue encore une faiblesse majeure pour de nombreux jeunes.

La Loi sur le commerce électronique de 2025, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, ainsi que le Décret N°248/2026/ND-CP, renforcent la responsabilité des vendeurs et des plateformes, en imposant notamment la vérification de l’identité des acteurs économiques, le contrôle de la provenance des marchandises et la protection des consommateurs. Pour les entrepreneurs sérieux, ce cadre juridique contribue à créer un environnement concurrentiel plus sain.

Construire des activités créatrices de valeur sur le long terme

Parallèlement, l’intelligence artificielle offre aux jeunes un avantage supplémentaire, en leur permettant de réaliser des études de marché, de créer du contenu, de mener des activités de marketing, de gérer la relation client et d’analyser des données à moindre coût.

Toutefois, selon Nguyên Huu Tuân, l’IA ne remplace pas l’être humain, mais constitue un outil dont l’avantage revient à ceux qui savent l’utiliser pour créer une nouvelle valeur ajoutée.

Les résultats du programme "MegaLive Jeunesse", mené conjointement par TikTok Shop, SYS Vietnam, eComDX et MCN DAKE, démontrent ce potentiel : une session de diffusion en direct de Nesty a atteint près de 7 milliards de dongs de chiffre d'affaires, tandis que la session "Couleurs d'été pour enfants" a généré près de 22 milliards de dongs en 14 heures.

Selon Bùi Huy Hoàng, directeur adjoint d’eComDX, la coopération entre les plateformes numériques, les créateurs de contenu, les entreprises et les organisations qui accompagnent les jeunes leur permet d’accéder plus facilement à des méthodes professionnelles. Au-delà des ventes, ces programmes leur donnent l’occasion d’apprendre à gérer une boutique, à organiser des ventes en direct, à créer du contenu et à développer leur propre marque.

Le chiffre d’affaires d’une seule session ne saurait toutefois constituer le seul indicateur d’une réussite entrepreneuriale. L’enjeu est également de savoir si les jeunes peuvent, après avoir atteint leurs clients, développer de bons produits, leur propre marque et un modèle économique capable de durer.

Photo : VNA/CVN

Le soutien à l’entrepreneuriat dans le commerce électronique doit s’inscrire dans la durée. Les jeunes ont besoin de formations pratiques couvrant les études de marché, la gestion des boutiques en ligne, l’utilisation de l’IA, la gestion des données, ainsi que le droit, la fiscalité, la propriété intellectuelle et la protection des consommateurs. Il faut également les mettre en relation avec les plateformes, les acteurs de la logistique, les entreprises et les marchés pour transformer leurs compétences en véritables opportunités de revenus.Il est également important de mettre en relation les jeunes maîtrisant les technologies avec les entreprises, les coopératives et les producteurs locaux.

Le commerce électronique peut ainsi contribuer à élargir les débouchés des produits du programme "À chaque commune son produit" (OCOP) et des spécialités régionales, tout en créant des emplois et en augmentant leur valeur ajoutée.

Le projet "Station verte des jeunes", étudié conjointement par eComDX et SYS Vietnam, vise pour sa part à associer transformation numérique et développement respectueux de l’environnement au soutien à l’entrepreneuriat.

Le commerce électronique offre ainsi aux jeunes la possibilité de commencer à petite échelle tout en accédant à un marché étendu. Pour que cet avantage devienne un moteur de développement durable, ils doivent disposer à la fois de compétences technologiques, de connaissances commerciales et d’une bonne compréhension du droit, afin de construire des activités créatrices de valeur sur le long terme.

VNA/CVN